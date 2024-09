A- A+

Comportamento Ter um animal de estimação não melhora a saúde mental, afirma novo estudo; entenda Pesquisa foi realizada com mais de seis mil pessoas

Ter um bicho de estimação, como um gato ou cachorro, pode ser uma companhia contra solidão, fazer o dono realizar mais exercícios físicos em ambientes abertos e pode ser a chave contra ansiedade e depressão, certo? Nem tanto assim.

Segundo um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Aarhus e do King's College London sugere que os benefícios de possuir um animal de estimação podem ser exagerados.

O estudo, publicado recentemente na Mental Health & Prevention e realizado com mais de seis mil pessoas no Reino unido, durante um período de 12 meses, avaliou os níveis de depressão, ansiedade, anedonia (perda de prazer) e solidão dos candidatos, e conferiu que nenhum benefício para a saúde mental foi encontrado.

Na verdade, os donos de animais relataram resultados de saúde mental ligeiramente piores em comparação aos não donos.

"Embora o conjunto de pesquisas feitas sobre o tópico tenha sido misto, ficamos genuinamente surpresos ao descobrir que os donos de animais de estimação geralmente apresentaram níveis ligeiramente mais altos de depressão, ansiedade e anedonia, principalmente durante a pandemia de Covid-19", diz a autora principal do estudo, Professora Christine Parsons, do Departamento de Medicina Clínica.

Outra crença desmistificada pelos pesquisadores é de que os donos de cães, em particular, se beneficiam de mais atividades físicas ao ar livre e de uma rotina diária mais estruturada, o que, por sua vez, pode levar a uma melhor saúde mental.

Segundo a pesquisa, os donos de cães realmente são mais propensos a praticar exercícios diários (40% em comparação com 35% dos não donos).

No entanto, esse aumento de atividade não se correlacionou com melhores resultados de saúde mental e nenhuma diferença significativa foi encontrada entre donos e não donos de cães no que diz respeito à manutenção de uma estrutura diária.

Melhora na solidão

Segundo os especialistas, a única área que proporciona um benefício à saúde mental é em relação a solidão. Entre indivíduos que vivem sozinhos, tanto donos de cães quanto de gatos, relataram níveis ligeiramente mais baixos de solidão do que aqueles sem animais de estimação.

Aqueles que vivem em casais, famílias ou com colegas de quarto, não relataram nenhuma diferença mensurável na sensação de solidão.

"Nossas descobertas sugerem que, embora os animais de estimação possam proporcionar companhia, eles não são de forma alguma uma solução para problemas de saúde mental, especialmente durante períodos estressantes como uma pandemia", diz Parsons.

