Terremoto de magnitude 5,9 abala o leste da Turquia

A- A+

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a província de Malatya, no leste da Turquia, com epicentro no distrito de Kale, nessa quarta-feira (16).

O tremor também foi sentido nas províncias de Deir alz-Zor, Aleppo e Hasakah, na Síria, informou a agência de notícias estatal do país.



De acordo com o gerenciamento de desastres e emergências do país (Afad), não houve vítimas e nem relatos de danos.

Ainda de acordo com a Afad, o terremoto ocorreu às 10h46 (07h46 GMT).

"Nossas equipes estão em alerta e as operações de varredura de campo estão em andamento", acrescentou a agência.

Veja também

SAÚDE Maconha de alta potência, com mais de 10% de THC, está ligado a alterações no DNA, diz novo estudo