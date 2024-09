TikTok vai encerrar seu streaming de música, disponível no Brasil, em novembro

A- A+

A TikTok planeja encerrar seu serviço de streaming de música em novembro, encerrando um experimento de anos durante os quais tentou rivalizar com o Spotify e a Apple Music. O TikTok Music sairá do ar em 28 de novembro, e os dados dos clientes serão excluídos, informou a divisão de música em um comunicado em seu site.

Os usuários foram orientados a transferir suas playlists para outros serviços até 28 de outubro.

O aplicativo de música do TikTok, originalmente chamado Resso, foi lançado em 2019, apostando que a empresa poderia canalizar usuários de sua plataforma para um novo serviço de música independente. Ele estava disponível no Brasil, Indonésia, Austrália, México e Cingapura.

Agora, o TikTok vai direcionar os usuários para outros serviços de streaming de música por meio de sua funcionalidade "Adicionar ao aplicativo de música", disse a empresa em um comunicado.

O recurso, introduzido no ano passado, permite que os usuários salvem faixas que gostam no TikTok em playlists em serviços parceiros, como Spotify, Apple Music e Amazon.

A ByteDance, gigante chinesa proprietária do TikTok, criou o serviço de música para aproveitar o poder e a popularidade do aplicativo entre os fãs de música. Vídeos no TikTok foram creditados pelo sucesso de músicas e novos artistas, e isso levou a confrontos com gravadoras, que exigiram pagamentos maiores pelo uso de seus clipes.

No início deste ano, a Universal Music teve um impasse de meses que resultou na retirada de artistas como Drake e Rihanna da plataforma.

