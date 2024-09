A- A+

ESTADOS UNIDOS Apoio ao banimento do TikTok perde força nos EUA, aponta pesquisa Apenas 32% dos adultos americanos concordam com proibição da rede social. Em março do ano passado, percentual chegava a 50%

Há menos americanos favoráveis a um possível banimento do TikTok do que há 18 meses. É o que aponta nova pesquisa divulgada meses antes do fim do prazo do governo para forçar a venda ou proibir o aplicativo nos Estados Unidos.

Apenas 32% dos adultos americanos apoiam a proibição da rede social, segundo dados da pesquisa do Pew Research, divulgados nesta quinta-feira. O instituto aponta que este percentual chegava a 38% no outono passado, e 50% eram a favor em março de 2023. Metade dos americanos agora duvida que o TikTok será banido, considerando isso “muito ou um pouco improvável”.





A pesquisa mostrou que muitos americanos mudaram sua posição em relação ao TikTok no último ano e meio, incluindo nos últimos cinco meses, desde que o presidente Joe Biden assinou uma lei que exige que a empresa controladora chinesa do TikTok, ByteDance, se desfaça de sua participação no aplicativo ou enfrente uma proibição no país. Legisladores dos EUA temem potenciais problemas de privacidade e segurança relacionados à propriedade chinesa do TikTok.

A pesquisa não perguntou aos entrevistados por que suas opiniões mudaram. O ex-presidente Donald Trump, que tentou banir o TikTok enquanto estava no cargo em 2020, reverteu sua opinião publicamente sobre o aplicativo e criou uma conta no início deste ano.

A vice-presidente Kamala Harris, que concorre contra Trump à presidência, também usou a rede social para sua campanha antes da eleição de novembro nos EUA. Apesar de ter assinado o projeto de lei que pode eventualmente banir a plataforma, Biden também criou uma conta por lá.

Os pesquisadores descobriram que as opiniões sobre o aplicativo permanecem divididas ao longo das linhas partidárias. Republicanos e independentes inclinados ao Partido Republicano têm mais probabilidade de pensar que o TikTok ameaça a segurança nacional e são quase duas vezes mais propensos a apoiar a proibição do que os democratas e independentes inclinados ao Partido Democrata, segundo o Pew. Mesmo assim, o apoio à proibição caiu quase 20 pontos percentuais em ambos os partidos desde março de 2023.

A ByteDance tem até janeiro para vender o aplicativo ou enfrentar uma proibição nos EUA, de acordo com a lei assinada por Biden. Esse prazo pode ser estendido em 90 dias se parecer que a venda está em andamento, e ações judiciais podem adiar ainda mais a proibição. O TikTok processou os EUA para tentar reverter a lei.

O Pew Research entrevistou 10.658 adultos entre 15 de julho e 4 de agosto. Os resultados têm uma margem de erro de mais ou menos 1,2 pontos percentuais.

