Tornado de fogo surge durante incêndio em Palisades, bairro dos famosos em Los Angeles; vídeo

A- A+

O número de mortes causadas pelos incêndios massivos que devastaram Los Angeles subiu para 24 no domingo, com autoridades alertando sobre ventos perigosos iminentes que podem intensificar ainda mais as chamas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram "tornados de fogo" – redemoinhos intensos que ocorrem quando um incêndio é tão severo que cria seu próprio sistema climático.

O Incêndio de Palisades já consumiu 9.500 hectares e estava contido em apenas 11%. O incêndio também deixou rastros de metal derretido fluindo de carros queimados.

O Departamento Médico-Legal do Condado de Los Angeles publicou uma lista de mortes sem revelar identidades. Oito mortos foram encontrados na área de Palisades, e 16 na zona de Eaton, informou o documento.





O número total de residentes sob ordens de evacuação caiu para cerca de 100.000, em comparação com o pico de quase 180.000.

Los Angeles hit by FIRE TORNADO as wind whips up flames pic.twitter.com/xZFRGLfPuD — Daily Mail Online (@MailOnline) January 13, 2025

O repentino aumento de pessoas que precisam de moradia está criando um problema crescente para a cidade, com relatos de aumentos abusivos de preços por proprietários oportunistas.

"Estou de volta ao mercado junto com dezenas de milhares de pessoas", disse um homem identificado como Brian, cujo apartamento com aluguel controlado foi destruído. "Isso não é um bom sinal."

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, prometeu reconstruir a cidade, dizendo que haverá um "Plano Marshall" – uma referência ao apoio dos EUA que ajudou a Europa após a Segunda Guerra Mundial.

"Já temos uma equipe planejando um novo L.A. 2.0", disse ele.

Veja também

FRANÇA França quer isolar os 'cem maiores' traficantes de drogas 'em uma prisão de alta segurança'