Incêndios em Los Angeles: número de mortos sobe para 24, com ventos ainda mais perigosos; vídeos

O saldo mortal dos megaincêndios na cidade de Los Angeles, no Oeste dos Estados Unidos, chegou nesse domingo a 24, enquanto autoridades alertam para a chegada de ventos perigosos que podem aumentar a gravidade do desastre.

Os incêndios continuaram devastando a segunda maior cidade dos Estados Unidos pelo sexto dia, reduzindo comunidades inteiras a escombros e cinzas, deixando milhares de pessoas desabrigadas.

O Departamento de Medicina Legal do condado de Los Angeles publicou uma lista de vítimas fatais sem divulgar suas identidades. Oito das vítimas foram encontradas na área do incêndio em Palisades, e 16 na área do incêndio em Eaton, de acordo com o relatório.





Os esforços incansáveis dos bombeiros conseguiram frear parcialmente a propagação do incêndio na região de Palisades, que se aproximava do luxuoso Brentwood e do densamente povoado Vale de San Fernando.

More footage of reported LA fires pic.twitter.com/IPBpew1MIZ — Sprinter Observer (@SprinterObserve) January 11, 2025

No entanto, as condições estão piorando, com "comportamento extremo do fogo e situações que ameaçam a vida" esperadas nos próximos dias.

Ventos de até 110km/h criam uma "situação particularmente perigosa (PDS, na sigla em inglês)", que será declarada a partir das primeiras horas de terça-feira, afirmou Rose Schoenfeld, do Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

pic.twitter.com/J0XntLfzhP Seeing a fire tornado ️ for the first time. The reason why LA fire is not ending. #lafires #californiafires — Global News || Current Affairs (@latestainews01) January 12, 2025

Essas rajadas de vento podem avivar as chamas e lançar brasas das áreas já queimadas para novas regiões, alertaram os bombeiros.

O chefe do Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles, Anthony Marrone, disse que sua equipe recebeu reforços, incluindo dezenas de novos caminhões-pipa e bombeiros de locais distantes, e que está preparada para enfrentar a nova ameaça.

IKYFL Not the city on fire and then we get hit with a fire tornado



I have never in my life seen a fire tornado.. Because as a born LA Native, as a person who actually grew up in the entertainment industry, we have NEVER and I mean neverrrr seen anything like this.. #PrayForLA pic.twitter.com/6WVehRoQRs — Rapper ♥ SKG (@HeleciaC) January 13, 2025

Desequilíbrio ambiental: Tempestade tropical deixa três mortos em Madagascar e inundações em Mayotte

Quando questionada sobre se os hidrantes poderiam novamente ficar sem água, como ocorreu no início dos incêndios na semana passada, a prefeita Karen Brass respondeu: "Acredito que a cidade está preparada".

Enquanto isso, cresce a frustração entre os milhares de evacuados, que foram informados pelas autoridades de que não poderão retornar às suas casas antes de quinta-feira, quando se espera que os ventos diminuam.

Literally praying for this man & his dog trapped in the LA Fires right now. pic.twitter.com/dsqvaeyrBt — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 8, 2025

Alguns têm enfrentado longas filas na esperança de recuperar medicamentos, roupas ou resgatar seus animais de estimação.

Busca por corpos

O xerife Robert Luna afirmou que as escoltas às áreas afetadas foram suspensas no domingo devido às condições perigosas, além da necessidade de recuperar os corpos das vítimas.

Em algumas regiões, o fogo reduziu casas a cinzas, deixando apenas vestígios de metal derretido de carros queimados.

As autoridades realizaram mais prisões, incluindo um suspeito disfarçado de bombeiro que tentava entrar numa casa para roubar.

O toque de recolher nas áreas evacuadas foi ampliado, e a presença da Guarda Nacional foi reforçada.

'Trabalhador', 'filho maravilhoso', 'vizinha perfeita': Conheça 8 das 16 vítimas dos incêndios em Los Angeles

- Tenho que estar lá para proteger minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, e não consigo nem mesmo vê-los - disse Bobby Salman, residente de Altadena, de 42 anos.

Tornados de fogo

O incêndio em Palisades já consumiu 9.500 hectares e está apenas 11% contido, enquanto o de Eaton, em Altadena, atingiu cerca de 5.700 hectares e está 27% contido, de acordo com as autoridades.

Imagens de vídeo mostram "tornados de fogo", fenômeno que ocorre quando um incêndio é tão intenso que cria seu próprio clima.

O número total de residentes sob ordens de evacuação é agora de cerca de 100.000, após um pico de 180.000.

Dados oficiais registram mais de 12.000 estruturas queimadas, mas Todd Hopkins, do Cal Fire, explicou que nem todas eram residências; a contagem inclui dependências, trailers e galpões.

A repentina necessidade de encontrar novos locais para viver nos próximos meses pode agravar a situação dos inquilinos na cidade, que já enfrentavam dificuldades.

"Estou de volta ao mercado junto com dezenas de milhares de pessoas", disse Brian, um aposentado de 69 anos cujo apartamento foi incendiado. "Não parece nada promissor."

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, prometeu reconstruir a cidade e anunciou um "Plano Marshall", em referência ao apoio dos Estados Unidos à Europa após a Segunda Guerra Mundial.

O presidente eleito Donald Trump acusou as autoridades da Califórnia de incompetência.

"Esta é uma das piores catástrofes na história do nosso país. Simplesmente não conseguem apagar os incêndios. O que há de errado com eles?", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Entre os mortos na tragédia está Rory Sykes, ex-estrela infantil australiana que participou do programa de TV britânico Kiddy Kapers na década de 1990.

Uma heroica operação contra os incêndios está em andamento desde o início das chamas e foi reforçada neste domingo com a chegada de equipes do México.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, também ofereceu o apoio dos bombeiros de seu país para "ajudar a salvar vidas".

Impacto climático

Autoridades federais e locais estão conduzindo uma ampla investigação para determinar a causa dos incêndios.

Embora o início de um incêndio florestal possa ser intencional, muitas vezes é natural e uma parte vital do ciclo de vida de um ecossistema.

No entanto, a expansão urbana coloca as pessoas em maior risco, e as mudanças climáticas, impulsionadas pelo uso desenfreado de combustíveis fósseis pela humanidade, estão agravando as condições que levam a incêndios destrutivos.

