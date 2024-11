Trabalhador morre ao cair em prédio em construção, em Bairro Novo, Olinda

A- A+

Um trabalhador da construção civil morreu ao cair de um prédio em construção, na tarde desta quarta-feira (6), em Bairro Novo, Olinda.

A vítima, de 64 anos, já estava morto quando a equipe do Samu Olinda chegou para o socorro. Denúncias recebidas pela Folha de Pernambuco dão conta que o funcionário não utilizava Equipamento de Proteção Individual (EPI).

A ocorrência foi registrada às 14h38, em um edifício projetado para três andares, nomeado de Villa Atlântico, na Rua Alberto Lundgren, em Bairro Novo, Olinda. O Samu confirmou ter se tratado de uma queda de nível e que o homem chegou a óbito antes do atendimento.

Uma testemunha próxima informou ter escutado o momento da queda e revelou o possível diálogo dos demais trabalhadores. "Cheguei a ouvir um barulho [da queda] e escutei os trabalhadores falando 'ele está respirando?' 'Não mexe, senão pode quebrar alguma coisa'", contou.

No local do ocorrido, teve a presença da Polícia Militar e, ao final da tarde, uma viatura do Instituto Médico Legal (IML).

Responsável pelo empreendimento, a JJD Construções foi procurada pela reportagem e não se pronunciou ainda sobre o caso. Por sua vez, o Sindicato dos Trabalhadores Civis de Pernambuco (Marreta) informou que está averiguando as informações e não emitiu nota até o fechamento desta matéria.

