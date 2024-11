A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem de 32 anos é atropelado por ônibus na PE-15 e socorrido em estado "gravíssimo" para o HR Acidente aconteceu no bairro de Arthur Lundgren, em Paulista

Um homem de 32 anos foi atropelado por um ônibus, na PE-15, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (6).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração, no Recife, em estado "gravíssimo".

O acidente aconteceu no bairro de Arthur Lundgren, nas proximidades do supermercado Novo Atacarejo, por volta das 8h30.

A PM destacou que o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionado para o local, assim como o Instituto de Criminalística (IC), que também esteve na área.

Não há informações sobre qual linha de ônibus se envolveu no acidente e nem sobre as circunstâncias em que o fato ocorreu. O nome da vítima não foi divulgado.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Hospital da Restauração para obter outras informações sobre o estado de saúde do homem e aguarda retorno.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que a ocorrência de "acidente de trânsito com vítima não fatal" foi registrada por meio da Coordenação dos Serviços de Plantão Policial.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos", destacou a corporação.

Veja também

diplomacia Rússia afirma que julgará Trump por suas "ações"