A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: após confronto com policiais, dupla é presa por roubo de veículo em Candeias Com os suspeitos, os agentes encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições e um simulacro de pistola

Dois homens foram presos após um confronto armado com policiais militares, suspeitos de roubar um veículo no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



A prisão ocorreu nessa terça-feira (5), durante rondas realizadas por agentes do 6º BPM. Segundo a PM, um homem abordou a guarnição, informando que seu carro havia sido roubado. Disse, ainda, que os suspeitos estariam a poucos metros dali.



Os policiais iniciaram buscas e localizaram o veículo roubado, de modelo Fiorino, e deram sinal de parada.



"Nesse momento, um outro carro, um Kwid, que estava à frente do Fiorino, fugiu em alta velocidade, disparando contra a equipe policial, que reagiu. O veículo, no entanto, conseguiu escapar", destacou a PM.



Ainda segundo a corporação, outros dois criminosos que estavam no Fiorino tentaram fugir a pé. Um deles chegou a apontar a arma em direção aos policiais, que revidaram. A dupla foi alcançada e presa com o apoio de outras equipes da polícia.

Com um dos suspeitos, os agentes encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições. Já com o outro, foi encontrado um simulacro de pistola.



No interior do veículo recuperado, os policiais localizaram três aparelhos celulares e documentos pessoais da vítima.

Os dois homens presos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Barra de Jangada para atendimento médico.



Após a alta, eles foram levados à Delegacia de Prazeres, onde foi constatado que um dos detidos estava sendo investigado por participação em um duplo homicídio ocorrido no bairro de Piedade, dias antes.

Veja também

eleições China parabeniza Trump pela vitória nas eleições presidenciais