INTERNET Três homens que aplicavam "golpe do amor" são presos em São Paulo Após conhecerem vítimas pelas redes sociais, suspeitos as sequestravam

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (5) três integrantes da quadrilha especializada no chamado “golpe do amor”.



Por meio de perfis falsos em redes sociais, os suspeitos atraíam as vítimas para encontros românticos, mas que terminavam em sequestro.



Os integrantes do bando foram presos em suas residências, no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.

Presos responderão por crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa.

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) cumpriu, além das prisões, mandados de busca e apreensão. Vários aparelhos eletrônicos, possivelmente utilizados no golpe foram apreendidos.

O modus operandi da quadrilha consistiu em sequestrar as vítimas, mantê-las em cárcere privado, sob ameaça, enquanto os integrantes do banco realizavam transações bancárias. Em julho, uma vítima ficou horas em poder dos suspeitos antes de ser libertado.

Na mesma operação, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que também foi efetuada a prisão de um homem que participou de uma tentativa de sequestro, no mesmo bairro do Jaguaré, também no mês de julho deste ano.

Todos os quatro presos têm entre 22 e 25 anos, com passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes, violência doméstica e receptação

