prisão Trio suspeito de tráfico é preso com armas, drogas e munições em Casinhas, no Agreste Dois dos envolvidos também seriam autores de assaltos tanto em Casinhas quanto em Surubim

Três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas no município de Casinhas, no Agreste de Pernambuco. No momento da abordagem, a Polícia Militar também apreendeu uma carabina calibre 22 com cinco munições e cerca de 40 porções de cocaína, que estavam sob posse de dois dos envolvidos.

De acordo com a Polícia Militar, o efetivo recebeu informações de tráfico de drogas no Sítio Chatinha e foi até o local para confirmar a denúncia. Ao chegar, os policiais visualizaram dois dos homens, que seriam autores de assaltos tanto em Casinhas quanto em Surubim. Na abordagem, a dupla delatou um terceiro envolvido, que também foi encontrado.

"Ele (terceiro suspeito) admitiu possuir e entregou uma espingarda calibre 12, com duas munições, que disse ter pertencido à falecida sogra e que guardava para sua proteção", disse a PMPE, por meio de nota.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Limoeiro, para que sejam adotadas as medidas legais cabíveis.

