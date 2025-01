Troca de reféns em Gaza: uma das três israelenses liberadas aparece sorrindo, mostra site

A- A+

Emily Damari, uma das três israelenses liberadas na manhã deste domingo, na Faixa da Gaza, na Palestina, apareceu sorrindo ao lado da mãe, mostrou o site britânico The Gardian, numa publicação. A mulher aparece em uma videochamada. Emily foi uma das reféns liberadas pelo grupo palestino Hamas, como parte na negociação para o cessar-fogo que teve início neste domingo. Além dela, representantes Cruz Vermelha, responsáveis por intermediar a troca dos reféns entre Gaza e Israel, levaram Doron Steinbrecher e Romi Gonen.Em troca, o Estado judeu irá libertar 90 prisioneiros palestinos, mulheres e menores de idade, reféns em prisões do país.

A equipe da Cruz Vermelha responsável por receber as reféns começou a se deslocar ao encontro das vítimas por volta das 15h30 (10h30). Imagens transmitidas a partir da Faixa de Gaza, repercutidas na imprensa israelense, mostraram um comboio viajando para resgatar as mulheres. A entrega dos reféns foi transmitida ao vivo pela televisão israelense, horas mais tarde, em imagens que mostraram homens armados acompanhando as mulheres.

"As três reféns libertadas estão sendo acompanhados por forças especiais do IDF e forças do ISA em seu retorno ao território israelense, onde passarão por uma avaliação médica inicial. Os comandantes e soldados das Forças de Defesa de Israel saúdam e acolhem os reféns libertados enquanto eles voltam para casa, no Estado de Israel. A Unidade de Porta-Voz das IDF pede a todos que respeitem a privacidade das reféns libertadas e de suas famílias.", informou a Embaixada de Israel em Brasília, em um comunicado publicado às 12h42.

Um pouco antes, por volta das 15h, o Serviço Prisional de Israel começou a transferir os prisioneiros palestinos envolvidos na troca pelas reféns para a Prisão de Ofer, localizada ao norte de Jerusalém, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal israelense Haaretz. Uma equipe da Cruz Vermelha foi filmada entrando no local em meio à entrega dos prisioneiros em Gaza.

Na primeira troca, 78 pessoas, entre mulheres e menores de idade, serão libertados para a Cisjordânia e 12 para Jerusalém Oriental. Todos serão submetidos a exames médicos e verificações de identidade no complexo prisional, antes de serem transferido para a Cruz Vermelha (os que vão para a Cisjordânia) e para a Polícia de Israel (os que serão soltos em Jerusalém).

