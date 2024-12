Trump indica bilionário que liderou duas missões espaciais em foguetes da SpaceX como chefe da Nasa

A- A+

O presidente eleito Donald Trump anunciou nesta quarta-feira que vai nomear Jared Isaacman, um empreendedor bilionário que já liderou duas missões privadas em órbita em foguetes da SpaceX, como o próximo chefe da agência espacial americana, a Nasa. Ele deve substituir o atual administrador, Bill Nelson, um ex-senador democrata da Flórida que também viajou para a órbita terrestre como parte de uma missão em 1986.

"Jared conduzirá a missão de descoberta e inspiração da Nasa, abrindo caminho para conquistas inovadoras em ciência, tecnologia e exploração espacial", disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social. "A paixão de Jared pelo espaço, a experiência de astronauta e a dedicação em expandir os limites da exploração, desvendar os mistérios do universo e promover a nova economia espacial o tornam idealmente adequado para liderar a Nasa em uma nova e ousada Era", concluiu Trump.

Isaacman, presidente-executivo da empresa de processamento de pagamentos Shift4 Payments, é um colaborador próximo de Elon Musk, fundador da SpaceX, e, se confirmado no cargo pelo Senado, traria a perspectiva de alguém de fora para a agência espacial americana, com seu orçamento de US$ 25 bilhões.

"Com o apoio do presidente Trump, posso prometer a vocês isto: nunca mais perderemos nossa habilidade de viajar até as estrelas e nunca nos contentaremos com o segundo lugar", postou Isaacman no X, de Musk. "Os americanos caminharão na Lua e em Marte e, ao fazer isso, tornaremos a vida melhor aqui na Terra", concluiu.

O bilionário de 41 anos fez sua entrada no mundo espacial em fevereiro de 2021, quando anunciou que estava financiando uma missão privada chamada Inspiration4. Viajando em uma cápsula SpaceX Crew Dragon, a missão foi a primeira em que ninguém a bordo era um astronauta profissional. A tripulação foi lançada em órbita em setembro de 2021, passando quatro dias no espaço.

Neste ano, Isaacman seguiu com outra viagem à órbita chamada Polaris Dawn. A missão, uma colaboração com a SpaceX, teve como objetivo testar novas tecnologias que serão necessárias para implementar o sonho de Musk de eventualmente enviar pessoas a Marte. Também incluiu a primeira caminhada espacial de civis.

Além da primeira, Isaacman tem planejado conduzir mais duas missões Polaris, incluindo o que seria o primeiro voo tripulado da Starship, o novo foguete gigante atualmente em desenvolvimento pela SpaceX.

