Trump Trump indicará gestor de fundos Scott Bessent como secretário do Tesouro Bessent, CEO do Key Square Group, defende uma ampliação dos cortes de impostos da era Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve escolher o investidor bilionário e gestor de fundos hedge Scott Bessent como secretário do Tesouro, informaram diversos veículos de imprensa americanos nesta sexta-feira (22).

Bessent, CEO do Key Square Group, defende uma ampliação dos cortes de impostos da era Trump, a reafirmação do domínio energético americano e o enfrentamento do déficit orçamentário. The Wall Street Journal, CNN e The Washington Post divulgaram a notícia, citando fontes anônimas.

