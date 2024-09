Trump se pronuncia após disparos em serem ouvidos campo de golfe: "Nunca vou me render"

A- A+

O ex-presidente dos EUA Donald Trump se pronunciou após disparos serem ouvidos em um campo de golfe perto de sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, onde ele estava em um momento de folga neste domingo (15).

Em um e-mail enviado a apoiadores, o candidato do Partido Republicano à Presidência afirmou que não iria "se render".

“Nada vai me atrasar”, escreveu Trump no e-mail, utilizando uma linguagem similar a que adotou logo após ao atentado sofrido durante um comício na Pensilvânia, em julho. “Eu nunca vou me render".

O incidente aconteceu no começo da tarde deste domingo, de acordo com o Serviço Secreto dos EUA e o Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach.

As autoridades confirmaram que disparos foram ouvidos no Trump International Golf Course West Palm Beach, onde o ex-presidente estava, mas não confirmaram imediatamente que Trump seria o alvo.

Teri Barbera, porta-voz da polícia local, confirmou que houve disparos no campo de golfe "enquanto Trump estava presente", e que uma "pessoa de interesse" — que pode ter informações relevantes sobre o ocorrido, mas não foi apontada formalmente como suspeito — foi detida. Alguns relatos sugeriram que os tiros foram entre duas pessoas em uma disputa nas proximidades do campo de golfe.

(Com AFP e NYT)

