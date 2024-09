Tiros são disparados perto da casa de Donald Trump na Flórida; republicano está a salvo

A- A+

O Serviço Secreto dos Estados Unidos e a chefia da campanha do republicano Donald Trump disseram neste domingo, 15, que Trump estava em segurança depois que tiros foram registrados nas proximidades de sua casa na Flórida. Uma pessoa foi detida, de acordo com a polícia local.



Não ficou imediatamente claro se os tiros relatados tinham como alvo o candidato presidencial republicano.



O Serviço Secreto dos EUA disse que estava investigando e que o incidente ocorreu pouco antes das 14h. "O ex-presidente está seguro", segundo o Serviço Secreto.

"A intenção agora é desconhecida", acrescentou a porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach, na Flórida.



Também não foram registrados feridos no incidente. As autoridades do Condado de Palm Beach afirmam que os tiros aconteceram próximo ao campo de golfe de Trump, em West Palm Beach, enquanto o ex-presidente estava no clube.





Trump havia retornado à Flórida neste fim de semana, depois de uma turnê pela Costa Oeste que incluiu um comício na noite de sexta-feira em Las Vegas e um evento de arrecadação de fundos em Utah.



A campanha não forneceu imediatamente nenhum detalhe adicional.



A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata à presidência, foram informados e serão mantidos atualizados sobre a investigação. A Casa Branca acrescentou que estava "aliviada" por saber que Trump estava a salvo.



Há cerca de dois meses, Trump foi baleado durante uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia, e uma bala passou de raspão em sua orelha.

O atirador foi identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos, tinha pesquisado na internet informações sobre Trump e tinha fotos dele salvas em seu celular, de acordo com legisladores e outras pessoas ligadas à investigação.



Crooks trabalhava em uma casa de repouso em Bethel Park, na Pensilvânia, e visitou o local de comício de Trump na semana anterior ao atentado. Autoridades afirmam que o atirador disparou um rifle estilo AR contra Trump de um telhado fora do perímetro de segurança do comício, matando uma pessoa na multidão e ferindo gravemente outras duas.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Disparos perto de Trump "parecem ser tentativa de assassinato", diz FBI