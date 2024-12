A- A+

EUA Trump tocará sino de abertura da Bolsa de NY na quinta-feira O mercado de ações dos EUA disparou depois que o diplomata venceu as eleições de 2024

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve tocar o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova York na quinta-feira, 12, o cerimonial de início das negociações do dia, de acordo com quatro pessoas com conhecimento de seus planos.

Será um momento notável de reconhecimento para Trump, um nova-iorquino nascido e criado que desistiu de viver em tempo integral na Trump Tower, que leva seu nome, em Manhattan, e se mudou para a Flórida.

O mercado de ações dos EUA disparou depois que Trump venceu as eleições de 2024, em parte aproveitando as preocupações dos norte-americanos com a economia.

O toque do sino é um símbolo poderoso do capitalismo dos EUA - e uma boa oportunidade para tirar fotos em Nova York.

De acordo com o calendário da NYSE, Trump nunca fez isso antes.

Veja também

crime Impressões digitais na cena do assassinato de CEO em NY correspondem às do suspeito