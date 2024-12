A- A+

eua Noiva de Donald Trump Jr. é nomeada embaixadora dos EUA na Grécia em meio a rumores de separação Anúncio foi feito no mesmo dia em que o filho mais velho do presidente eleito foi flagrado por tabloides aparentemente traindo a mulher com uma socialite

Um anúncio feito em meio a um turbilhão de especulações de tabloides: Kimberly Guilfoyle, fiel aliada do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e noiva do seu filho mais velho, Donald Jr., foi nomeada na noite de terça-feira como embaixadora do país na Grécia.

Embora não tenha experiência com diplomacia, a indicação teria sido considerada normal se não fosse por um detalhe: no mesmo dia do anúncio, fotos vazadas pela imprensa aumentaram rumores de que o filho do presidente estava traindo a noiva com a socialite Bettina Anderson.

O novo relacionamento foi aparentemente documentado em uma série de fotos publicadas no início da terça-feira pelo tabloide britânico The Daily Mail, que as descreveu como “prova incontestável de que o futuro primeiro filho seguiu em frente” com uma “impressionante ‘it girl’”.

Andrew Surabian, porta-voz de Trump Jr. não retornou um pedido de comentário sobre seu relacionamento com Anderson ou sobre seu noivado com Guilfoyle, de quem está noivo desde o final de 2020. Anderson também não comentou o caso.

No anúncio da indicação dela para o cargo na Grécia, o presidente eleito chamou Guilfoyle de “amiga íntima e aliada”, mas não mencionou o relacionamento dela com seu filho.

“Sua vasta experiência e liderança em direito, mídia e política, juntamente com seu intelecto aguçado, a tornam extremamente qualificada para representar os Estados Unidos”, escreveu Trump em um post no Truth Social.

As sugestões de um triângulo amoroso vêm circulando há vários meses. Em julho, na Convenção Nacional Republicana, Anderson foi vista sentada atrás de Trump Jr. e Guilfoyle com um vestido vermelho. Guilfoyle discursou na convenção, dizendo: “Donald Trump nunca deixará de lutar por você” ao falar sobre o sogro.

Mas as especulações sobre a proximidade de Anderson com o filho do presidente eleito se intensificaram em setembro, com relatos de que os dois foram vistos se beijando durante um brunch pouco tempo antes. Em mais uma camada de intriga, houve vários relatos de que Anderson era amiga de sua ex-mulher, Vanessa Trump, com quem ele tem cinco filhos.

As suspeitas sobre a durabilidade do noivado de Trump Jr. e Guilfoyle ganharam mais força quando a ela não apareceu em um retrato de família pós-eleitoral, onde estava Vanessa Trump e seus filhos. Melania Trump, a antiga e futura primeira-dama, também estava ausente, embora a foto mostrasse Elon Musk.

As especulações aumentaram nos últimos dias, depois que Anderson — que acabou de comemorar seu aniversário — postou um storie em sua conta do Instagram mostrando um buquê de flores luxuoso e um cartão carinhoso de um admirador. “Muitos disseram que você está ficando mais velha, mas eu acho que você é perfeita”, dizia o cartão.

Anderson acrescentou uma legenda: “Difícil, mas justo”. E observadores atentos notaram que o nome do Instagram de Trump Jr. estava marcado na postagem.

Tudo isso causou uma onda de interesse em Anderson, que se descreve no Instagram como uma “típica mãe que fica em casa”. “Só que eu não faço tarefas domésticas... nem tenho marido... nem tenho filhos”, escreveu ela.

Anderson vem de uma família proeminente em Palm Beach. Ela é filha de H. Loy Anderson Jr., um conhecido banqueiro local, e está envolvida em atividades filantrópicas na região, tendo ajudado a fundar uma organização sem fins lucrativos, o Project Paradise, um grupo de conservação que visa a proteger o meio ambiente da Flórida.

Um porta-voz do presidente eleito Trump, Steven Cheung, disse que as sugestões de que a nomeação de Guilfoyle estava relacionada ao seu relacionamento com o Trump Jr. eram “muito sexistas”.

Em uma postagem após o anúncio da embaixadora, Guilfoyle disse que estava honrada com a escolha e “ansiosa para cumprir a agenda de Trump, apoiar nossos aliados gregos e dar início a uma nova era de paz e prosperidade”.

Donald Trump Jr. também publicou uma declaração sobre Guilfoyle, dizendo que estava “muito orgulhoso de Kimberly” e que “ela será uma líder incrível”.

O porta-voz do presidente, no entanto, não respondeu quando perguntado se Donald Trump Jr. acompanharia Guilfoyle à Grécia, caso sua nomeação fosse chancelada pelo Senado.

