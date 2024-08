Ucrânia afirma ter afundado um submarino e danificado um sistema de mísseis antiaéreos russos

A- A+

O Exército da Ucrânia afirmou, neste sábado, ter destruído e afundado um submarino e danificado um sistema de mísseis antiaéreos russos. O ataque, que também teria danificado, nesta sexta-feira, significativamente quatro lançadores do sistema de defesa Triumph, segundo a agência de notícias Reuters.

"Um submarino russo foi para o fundo do Mar Negro. As forças de defesa ucranianas atacaram com sucesso o submarino de ataque B-237 "Rostov-na-Donu" no porto de Sebastopol. Como resultado do ataque, o submarino afundou. Ótimo trabalho, guerreiros. Os peixes do Mar Negro irão desfrutar do seu novo lar", disse o Ministério da Defesa da Ucrânia.



No mês passado, a Ucrânia anunciou nas redes sociais ter abatido um segundo avião de ataque russo Su-25 no intervalo de apenas cinco dias. O grupo de forças Khortytsia relatou que derrubou o caça próximo a Pokrovsk, na região leste de Donetsk, enquanto a aeronave inimiga "tentava disparar contra as posições das unidades das Forças de Defesa".

"Ainda outro Su-25 inimigo foi abatido por nossas armas antiaéreas na região de Donetsk", disse a unidade, compartilhando imagens de combate do incidente.

O grupo de forças Khortytsia da Ucrânia disse em um comunicado no Telegram que soldados antiaéreos de uma brigada mecanizada separada recentemente destruíram outro avião de ataque Su-25.

"Graças à precisão e profissionalismo dos nossos combatentes antiaéreos, hoje a aviação russa diminuiu em mais uma aeronave de combate - o avião de ataque Su-25", afirmou a unidade.

Veja também

TECNOLOGIA Novo chip de IA da Nvidia pode atrasar por falhas de design