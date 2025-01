UE anuncia ajuda humanitária de 120 milhões para Gaza

A União Europeia adotou, nesta quinta-feira (16), um pacote excepcional de ajuda humanitária para Gaza no valor de 120 milhões de euros (742 milhões de reais), um dia após o anúncio de um acordo sobre uma trégua no território palestino.

Nessa declaração, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, observou que o anúncio de uma trégua com a libertação dos reféns, enquanto se aguarda a aprovação israelense, “oferece esperança a uma região que precisa desesperadamente dela. Mas a situação humanitária em Gaza continua terrível.

Estima-se que mais de 46.000 pessoas, a maioria civis, tenham sido mortas na devastadora campanha militar de Israel em retaliação aos ataques do grupo islamista palestino Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023.

Na quarta-feira, a UE saudou o anúncio de um acordo sobre uma trégua e a libertação de reféns ainda mantidos pelo Hamas, e pediu a Israel e ao Hamas que implementem “totalmente” o entendimento.

