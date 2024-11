A- A+

FEIRA UFPE no Mercado: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da PCR trará stand do UniverCidade A UFPE no Mercado, que aconte nas próximas terça (12) e quarta-feira (13), no Centro de Convenções da UFPE, é conhecido por ser a maior feira de trainee e estágio do Norte e Nordeste

Com o objetivo de fortalecer o papel da Prefeitura do Recife de fomentar na comunidade acadêmica o debate e as oportunidades nas áreas de empreendedorismo e inovação, por meio do Programa UniverCidade, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação estará presente na edição de 2024 do UFPE no Mercado.

O evento, que acontece nas próximas terça (12) e quarta-feira (13), no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, é conhecido por ser a maior feira de trainee e estágio do Norte e Nordeste e tem a expectativa de receber mais de 8 mil participantes.

UFPE no mercado

A UFPE no Mercado busca fortalecer a ponte entre universidade e mercado, proporcionando um ambiente dinâmico para o desenvolvimento de carreiras e networking, sendo uma oportunidade para empresas e estudantes interagirem diretamente, abrindo portas para estágios, vagas de trainee e empregos.

Os participantes terão a oportunidade de assistir a diversas palestras com nomes renomados do setor, além de ter acesso a produtos e serviços oferecidos por empresas nacionais e multinacionais e pela gestão pública.

UniverCidade

Neste contexto, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação estará com um estande onde detalhará sobre as iniciativas do UniverCidade, que tem o papel de estimular a integração entre as Instituições de Ensino Superior, o ambiente de inovação local e o setor produtivo, consolidando o Recife como um polo de desenvolvimento tecnológico e científico e promovendo a colaboração ampla entre as partes.

Essa sinergia é essencial para impulsionar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, proporcionando um ecossistema dinâmico.

Dentre as ações que compõem o UniverCidade, destacam-se várias iniciativas de impacto significativo. O Eita! e o EitaLabs, por exemplo, voltados para a inovação aberta. O Escritório de Parcerias Inovadoras fomenta as pequenas soluções e as conectam com o setor público. Outro destaque é a recém-lançada Rede NIT (Rede do Núcleo de Inovação Tecnológica da cidade do Recife), que busca fortalecer a comunidade de núcleos de inovação.

Sobre a UFPE no Mercado

Organizado por profissionais juniores da ACE Consultoria, desde a sua criação em 2011, a UFPE no Mercado tem sido referência em unir o meio acadêmico ao mercado de trabalho.

Em sua última edição, em 2019, o evento reuniu 22 empresas e mais de 10.000 inscritos, consolidando-se como um dos maiores do país. Agora, após quatro anos de pausa, o evento volta ao seu formato presencial com a expectativa de manter a tradição e contribuir ainda mais para o desenvolvimento profissional dos jovens da região.

"Estamos felizes em retomar essa iniciativa e oferecer novamente um espaço onde educação e mercado se encontram, criando novas oportunidades para nossos estudantes", destaca João Gouveia, organizador da edição deste ano.

