Esclarecimento

No último dia 18 de novembro, a Folha de Pernambuco publicou no Blog da Folha o resultado das eleições da OAB-PE. A cobertura foi realizada no local, assim como toda a imprensa que compareceu para acompanhar a divulgação. O resultado foi publicado após a divulgação oficial do resultado eleitoral, conforme rotina de toda a imprensa.

Ocorre que houve questionamentos publicados em um site de notícias de que teríamos divulgado o resultado antes da apuração. Esclarecemos que não divulgamos e nem teríamos como divulgar um resultado antes que este fosse oficialmente divulgado pelo órgão competente.

Esclarecemos, com absoluta transparência e zelo pela credibilidade, que estamos em processo de ajuste técnico com a empresa responsável pela nossa plataforma digital devido a inconsistências na exposição de horário de atualização das matérias no sistema. A empresa relatou que identificou uma falta de sincronia entre o horário em que a matéria aparece no sistema e o horário real dessa publicação. Isso faz com que algumas matérias entrem com um horário de atualização anterior ao que realmente foi postado.

Aconteceu com esta matéria da OAB-PE e com inúmeras outras, que não estão atualizadas com o horário correto de publicação. Esse problema já está sendo resolvido e gostaríamos de pedir desculpas por quaisquer transtornos que isso tenha causado. Bugs em sistemas de tecnologia da informação são, infelizmente, comuns, mas são também rapidamente passíveis de serem corrigidos.

Reiteramos que a Folha de Pernambuco tem como sua principal premissa o compromisso com a credibilidade e divulgou o resultado das eleições da OAB quando foi devidamente informada de tal fato, assim como toda a imprensa que estava no local naquele momento. O que ocorreu, repetimos, foi falha na atualização do horário devido a uma inconsistência do sistema.

Abaixo, a resposta técnica da Dothcom, empresa responsável pela nossa plataforma de atualização:

A Dothcom, empresa responsável pela Plataforma Dothnews, onde atualmente está o site Folha de Pernambuco (folhape.com.br), vem por meio deste comunicar que identificamos uma inconsistência nos dados de data e hora de publicação de algumas matérias publicadas no referido portal.

Esclarecemos que, conforme a dinâmica de funcionamento da plataforma, existem três momentos distintos no processo de cadastro de uma matéria:

1 - Data de Cadastro: Refere-se ao momento em que o texto inicial da matéria é inserido no sistema, podendo sofrer alterações ao longo do processo de elaboração.

2 - Data de Atualização: Corresponde às modificações realizadas no conteúdo após o seu cadastro inicial, que podem incluir ajustes ou revisões.

3 - Data de Publicação: Trata-se do momento em que a matéria é efetivamente publicada e disponibilizada para o público.

Foi identificado que, em algumas situações, houve um erro técnico no sistema, em que a data ou hora de atualização foi registrada como anterior à data ou hora de publicação da matéria. Este erro ocorre devido a uma falha no processo de atualização de dados no sistema, que, por sua vez, gerou uma apresentação incorreta das informações no portal.

Gostaríamos de ressaltar que essa inconsistência não representa qualquer violação das normas de transparência ou boa-fé da Dothcom, e que a empresa está tomando todas as providências técnicas necessárias para corrigir a falha no sistema e evitar que situações semelhantes se repitam.

A Dothcom reconhece a importância da integridade das informações publicadas e, por isso, pede desculpas por qualquer inconveniente causado. Estamos comprometidos com a transparência e qualidade dos serviços prestados, e reforçamos que o erro foi identificado e está sendo corrigido de maneira urgente.

A empresa se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.



Atenciosamente,



Atendimento dothCom





