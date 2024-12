A- A+

Baile do Menino Deus Último ensaio do Baile do Menino Deus atrai centenas para o Marco Zero na noite deste domingo (22)

O último ensaio da 21ª edição do Baile do Menino Deus, maior espetáculo natalino do Brasil baseado na cultura brasileira, reuniu centenas de pessoas na noite deste domingo (22) no Marco Zero do Recife.

Produzido pela Relicário Produções e declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, o evento, que já é uma tradição do Natal pernambucano, promete emocionar o público com apresentações nesta segunda (23), terça (24) e quarta-feira (25), sempre às 20h, com acesso gratuito para o público.

“O espetáculo, esse ano, ganhou o título de patrimônio material cultural do Recife, porque ao longo desses 21 anos, ele se tornou o grande espetáculo de Natal de Recife. Eu diria, até, que é o grande espetáculo de Natal do país. Então, é um espetáculo que tem mais de 70 pessoas encenando para um grande público, para a família e os amigos. Então, assim, eu não posso dizer as novidades, mas ele está repleto de novas cenas”, adianta Carla Valença, diretora de produção.

21ª edição do Baile do Menino Deus

A edição deste ano conta com a Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá, que se une aos maestros Spok e Forró, além da talentosa equipe, orquestra e atores, encarregados de transpor para o palco a releitura, a partir de referências brasileiras, de uma das passagens mais memoráveis da humanidade.

“Ter Lia conosco este ano está sendo uma honra. Durante a pandemia, quando não se podia fazer o espetáculo, nós fizemos um filme, no qual n Lia participou. Desde então, tentamos trazê-la para a encenação na praça do Marco Zero. Então, ela estar participando da montagem do espetáculo presencial é uma grande honra pra gente. Lia é a rainha da ciranda, é uma artista que está sendo aclamada no Brasil e no Mundo” afirmou a diretora de produção.

“O espetáculo é maravilhoso, muito lindo e contagiante. Amei participar desde a primeira vez, e espero que as pessoas venham e se aproximem mais, escutem e meditem sobre a mensagem porque a história é muito bonita”, compartilhou a cirandeira.

O Baile

Baseado na obra de Ronaldo Correia de Brito, Francisco Assis Lima e Antonio Madureira, o espetáculo, que conta com trilha sonora ao vivo, regida pelo maestro Rafael Marques, celebra a identidade nacional, substituindo elementos estrangeiros como trenós e neve por manifestações brasileiras, como pastoris, lapinhas, frevo, maracatu e cavalo marinho.

Além disso, o espetáculo também traz reflexões contemporâneas, como a destruição ambiental e dilemas sociais.

Com uma trajetória de mais de quatro décadas, o espetáculo, que começou como uma montagem teatral no Teatro Valdemar de Oliveira, conquistou os palcos ao ar livre do Recife, atraindo mais de 70 mil pessoas anualmente.

