FESTIVIDADE Culto de Natal da PMPE celebra o nascimento de Jesus Cristo, no Quartel do Derby, centro do Recife Evento contará com apresentações musicais e ministração bíblica

Para celebrar simbolicamente o nascimento de Jesus Cristo, a Polícia Militar de Pernambuco celebra, na próxima quarta-feira (25), a partir das 18h, um Culto de Natal, no Quartel do Derby, no centro do Recife. Milhares de pessoas são aguardadas no local, que já foi palco de diversos eventos ligados a essa temática, em outros anos.

O evento sucede uma Missa de Natal, que será presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Paulo Jackson que é uma parceria da PMPE com a Arquidiocese de Olinda e Recife e a União dos Evangélicos Militares e das Forças de Segurança de Pernambuco. O coronel da reserva e pastor Francisco Tércio, que também é presidente das Assembleias de Deus – Novas de Paz, é quem preside o evento solene.

Programação

O início do culto, às 18h, fica por conta da Banda de Música da PMPE. Logo após, o Coral e Orquestra do Conservatório Pernambucano de Música também sobe ao palco. O Dom Paulo Garcia, da Igreja Episcopal Carismática, é quem ministra a Palavra de Deus.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Francisco Tércio contou as expectativas para a noite natalina no Quartel do Derby. Ele afirmou que a adesão e aceitação do público sempre são positivas, o que acredita não ser diferente em 2024.

“Eu já fui presidente da União dos Evangélicos da Polícia Militar de Pernambuco, por volta de 1996. Em 1997, começamos a pregar o evangelho no Quartel. Eu espero que a noite do dia 25 de dezembro seja um momento de muitas coias boas. Teremos a presença de autoridades que foram convidadas e a participação dos ouvintes da Rádio Novas de Paz. É sempre um momento muito espiritual e de muita fé, onde todos se concentram. Eu considero esta como a maior comemoração cristã de Pernambuco, na noite de Natal”, afirmou.

IEADPE faz cantata de Natal e traz Jesus como a 'Graça Divina'

Como todos os anos, na mesma noite de Natal, quarta-feira (25), a tradicional Cantata de Natal da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE) comemora, simbolicamente, o nascimento de Jesus Cristo, às 19h.

A 16ª edição, que tem como tema “Jesus, a Graça Divina”, acontece no Templo Central da igreja liderada pelo pastor Ailton José Alves, na Avenida Cruz Cabugá, 29, em Santo Amaro, no centro do Recife. A igreja comporta até 4 mil pessoas sentadas.

Outras cantatas natalinas em igrejas evangélicas

• Igreja de Cristo no Brasil (Sede)

Data: 22 e 23 de dezembro, às 19h; 24 de dezembro, às 20h

Endereço: Rua dos Craveiros,



• Igreja Cristã Dokmus

Data: 20 de dezembro, às 19h

Endereço: Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, 523 – Setúbal

• Nova Igreja Batista do Cordeiro

Data: 21 de dezembro, às 19h

Endereço: Av. General San Martin, 835 - Cordeiro

• Sara Nossa Terra

Data: 22 de dezembro, às 18h

Endereço: Rua Alemanha, 105 – Imbiribeira

• Igreja Batista Shalon Recife

Data: 22 de dezembro, às 17h

Endereço: Av. Caxangá, 5073 – Várzea

• Igreja Luterana de Pernambuco

Data: 24 de dezembro, às 19h

Endereço: Rua Desembargador Motta Jr., 45 – Casa Amarela.

