A- A+

onu Unifil afirma que foguete do Hezbollah ou seus aliados atingiu seu quartel-general no Líbano Essa é a primeira vez que a Unifil aponta o Hezbollah como possível autor de disparos contra seus efetivos ou suas instalações desde o início do conflito

A força de manutenção da paz da ONU no Líbano, a Unifil, disse nesta terça-feira (29) que um foguete, provavelmente disparado pelo Hezbollah ou por um grupo aliado, atingiu o seu quartel-general no sul do país, ferindo ligeiramente algumas forças de manutenção da paz.

"Um foguete atingiu o quartel-general da Unifil em Naqura, incendiando uma oficina de veículos", informou a Unifil em um comunicado.

O projétil "foi disparado do norte do quartel-general da Unifil, provavelmente pelo Hezbollah ou por um grupo aliado" do movimento islamista em guerra com Israel.

"Lembramos ao Hezbollah e a todos os envolvidos [no conflito] sua obrigação de garantir a segurança do pessoal e os bens da ONU", prossegue o documento.

Essa é a primeira vez que a Unifil aponta o Hezbollah como possível autor de disparos contra seus efetivos ou suas instalações desde o início do conflito, há mais de um ano.

Depois da intensificação dos confrontos e do início das operações terrestres israelenses no Líbano no fim de setembro, a Unifil acusou em várias ocasiões o Exército israelense de ter disparado contra suas posições.

A Unifil não deu detalhes sobre os capacetes azuis feridos.

Mas o Ministério da Defesa da Áustria reportou que oito soldados desse país integrados na Unifil ficaram feridos nesta terça-feira pelo disparo de um foguete em Naqura.

Os ferimentos foram "menores e superficiais", revelou.

A Unifil, criada em 1978 e reforçada em 2006 para garantir o fim das hostilidades daquele ano entre Israel e Hezbollah, conta atualmente com aproximadamente 10.000 capacetes azuis no sul do Líbano.

Veja também

Trump Melania Trump sai em defesa de seu marido: "Ele não é Hitler"