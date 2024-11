Vape: pesquisadores apontam os principais motivos pelos quais adolescentes buscam cigarro eletrônico

A- A+

Não é de hoje que os adolescentes estão viciados em Vapes, os famosos cigarros eletrônicos. Nos estados Unidos, por exemplo, isso já virou um problema de saúde pública. Mas por qual motivo eles usam e abusam desse produto?

Segundo pesquisadores da Universidade de Michigan que examinaram dados de pesquisas realizadas em escolas com estudantes dos EUA do oitavo ano, primeiro e segundo ano do ensino médio, os principais motivos ficaram entre curiosidade, tédio e e alívio do estresse.

"Vaping se tornou a principal maneira pela qual os adolescentes usam nicotina. Entender por que os adolescentes o usam é importante para descobrir como reduzir e prevenir o uso de nicotina entre eles”, explicou a autora do estudo Megan Patrick, do Instituto para pesquisas sociais da Universidade do Michigan.

Dos 5.082 entrevistados, a pesquisa apontou que o relaxamento foi o motivo mais comum citado, não importando o grau ou a frequência do vaping. O tédio também ficou entre os três principais motivos em todos os grupos de frequência.

Entre os alunos do segundo ano do ensino médio, que relataram vaporizar quase diariamente, um terço disse que vaporizava para se sentir bem ou porque era mais conveniente do que cigarros. Menos de 10% desse mesmo grupo disse que vaporizar os ajudou a parar de fumar cigarros, motivo pelo qual o vape foi bastante citado no começo de seu uso.

1,7% dos alunos do oitavo ano revelaram fumar quase diariamente nos últimos 30 dias enquanto este número chegou em 4,2% nos estudantes do primeiro ano do ensino médio e 7,8% nos do segundo ano.

"Relaxamento" surgiu como o principal motivo para o uso de vape, citado por quase metade dos adolescentes que usaram o dispositivo no ano passado e mais de 70% dos usuários que o usam diariamente.

"Nossas descobertas ilustram uma mudança na última década nas razões pelas quais os adolescentes usam cigarros eletrônicos, passando da experimentação para o alívio do estresse e relaxamento, destacando áreas-chave para intervenção", disse Patrick.

Outros motivos frequentemente mencionados incluem "experimentação" e "tédio", com "gosto" também em alta classificação. Entre os vapers quase diários, números significativos notaram que vaporizavam para "se sentir bem" ou porque é "mais conveniente do que cigarros".

"O fato de tantos adolescentes se sentirem viciados em nicotina é preocupante. Outra razão, relatada por quase 1 em cada 5 usuários de vape quase diariamente, era controlar seu peso. Pesquisas adicionais são necessárias sobre isso, mas pais e profissionais de saúde devem estar cientes de que muitos adolescentes usam vape para tentar perder peso ou controlar seu peso”, afirma Patrick.

Os pesquisadores argumentam que a triagem para estresse e ansiedade deve ser conduzida junto com as triagens de nicotina para fornecer intervenção precoce e afirmam que mais pesquisas são necessárias para entender os motivos por trás dessa fissura entre o vape e os adolescentes. Principalmente entre aqueles quase um quinto de alunos do segundo ano do ensino médio que disseram usar para controlar o peso.

