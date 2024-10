A- A+

ESTADOS UNIDOS Vazamento de gás ácido em refinaria da mexicana Pemex, no Texas, deixa cinco feridos; vídeo Informações não confirmadas dão conta de que duas pessoas teriam morrido

Cinco trabalhadores foram afetados nessa quinta-feira por um vazamento de gás ácido em uma refinaria no Texas, de propriedade da Petróleos Mexicanos (Pemex), informou a empresa estatal em comunicado, sem confirmar o possível falecimento de mais dois operários.

A Pemex detalhou que o incidente ocorreu à tarde, e os protocolos de emergência foram ativados imediatamente. As autoridades de Deer Park, onde o complexo está localizado, foram notificadas.





"Tem-se conhecimento de cinco trabalhadores afetados que estão sendo atendidos, e a ser confirmado, o falecimento de mais duas pessoas", acrescentou o boletim, que não reporta danos à comunidade local.

Em uma mensagem na rede social X, o Ministério das Relações Exteriores do México detalhou que, à noite, não se conhecia a identidade e a nacionalidade dos afetados.

Segundo a Pemex, "já estão sendo realizadas as investigações correspondentes para determinar as causas do acidente".

O consulado do México em Houston já entrou em contato com funcionários da planta e autoridades do Texas, acrescentou o ministério.

Em 21 de janeiro de 2022, a Pemex concluiu a compra da refinaria de Deer Park por US$ 596 milhões.

Nos últimos anos, diferentes instalações da petroleira no México registraram acidentes, em alguns casos com vítimas fatais.

Veja também

