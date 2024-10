A- A+

Kamala Vencedores do Nobel de Economia dizem que plano de Kamala é "vastamente superior" ao de Trump Liderados por Joseph Stigliz, laureados endossam propostas econômicas da candidata democrata. Dois dos três premiados neste ano estão na lista

Um contingente de ganhadores do Prêmio Nobel de Economia que vivem nos Estados Unidos assinaram uma carta divulgada hoje em que classificam o plano econômico da vice-presidente Kamala Harris como “vastamente superior” ao do ex-presidente Donald Trump, que tenta voltar à Casa Branca nas eleições do próximo dia 5 de novembro.

A candidata democrata é subscrita por 23 laureados pelo Nobel, como os recém-premiados Daron Acemoglu e Simon Johnson (2024), Joseph Stiglitz (2001), Robert Shiller (2013), Esther Duflo (2019), Claudia Goldin (2023) e Paul Romer (2018).

Na carta, antecipada pela CNN, os economistas afirmam: “Embora cada um de nos tenha diferentes visões sobre os detalhes de várias propostas econômicas, acreditamos, acima de tudo, que a agenda econômica da Kamala Harris vai incrementar nossa saúde, investimento, sustentabilidade, resiliência, oportunidades de negócios e a equidade, sendo vastamente superior ao contraprodutivo plano econômico de Donald Trump.”

A carta tem como objetivo dar um selo de aprovação às promessas de Kamala a menos de duas semanas da eleição presidencial americana com as pesquisas mostrando um cenário muito apertado entre ela e Trump.

A economia tem sido apontada como uma das principais vulnerabilidades da campanha dela, já que os consumidores têm sofrido com a inflação alta durante o mandato do democrata Joe Biden.

A carta foi articulada por Joseph Stiglitz, professor da Universidade de Columbia, que já havia organizado um outro abaixo assinado de prêmios Nobel, em junho, para denunciar os “efeitos desestabilizadores” para a economia de um segundo mandato de Trump.

Veja também

LEVANTAMENTO A cada dia 196 crianças e adolescentes são hospitalizados após sofrerem violência, diz SBP