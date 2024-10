Kamala diz que Trump está cada vez mais "desequilibrado" e busca um "poder sem controle"

A- A+

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata Kamala Harris declarou, nesta quarta-feira (23), que Donald Trump, seu rival republicano na corrida pela Casa Branca, está "cada vez mais desequilibrado" e classificou de "extremamente perigosos" os supostos elogios que ele teria feito a Adolf Hitler.

"É profundamente preocupante e incrivelmente perigoso que Donald Trump invoque Adolf Hitler, o homem que foi responsável pela morte de seis milhões de judeus e de centenas de milhares de americanos", afirmou do lado de fora de sua residência em Washington, antes de partir rumo à Pensilvânia para um ato de campanha.

"Tudo isso é uma prova a mais para o povo americano de quem realmente é Donald Trump", acrescentou, faltando 13 dias para as disputadas eleições presidenciais americanas.

"Donald Trump está cada vez mais desequilibrado e instável, e em um segundo mandato, pessoas como John Kelly não estariam lá para serem as salvaguardas contra suas propensões e ações", afirmou Kamala Harris, referindo-se ao ex-chefe de gabinete de Trump, que alertou que o magnata comentou mais de uma vez que o ditador nazista "também fez algumas coisas boas".

"Portanto, a conclusão é esta: sabemos o que Donald Trump quer: ele quer um poder sem controle", opinou Kamala.

Citando declarações de Kelly ao The Atlantic e ao New York Times, Harris disse que Trump "queria generais como os que Adolf Hitler tinha".

"Donald Trump disse isso porque não quer um exército que seja leal à Constituição dos Estados Unidos", avaliou Kamala. "Ele quer um exército que seja leal a ele".

John Kelly, que também é ex-general dos fuzileiros navais, confirmou na terça-feira, ao The New York Times, que o magnata se encaixa na definição de fascista e que elogiou Hitler.

"Certamente o ex-presidente está na área da extrema direita, é claro que é um autoritário, admira pessoas que são ditadores, ele mesmo já disse isso. Portanto, sem dúvida, se encaixa na definição geral de fascista, com certeza", declarou.

Kelly também afirmou que Trump comentou mais de uma vez: "'Você sabe, Hitler também fez algumas coisas boas'".

Algumas declarações do republicano já lhe renderam comparações com Hitler, tais como quando disse que os migrantes "envenenam o sangue do país".

