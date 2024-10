Viagens e paixão pela Mocidade: saiba quem é Fabíola de Andrade, esposa de Rogério de Andrade

A- A+

Madrinha da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Fabíola de Andrade, mulher do bicheiro Rogério de Andrade, costuma exibir em seu perfil nas redes sociais a rotina de preparação física, incluindo treinos e dieta. Seu perfil no Instagram tem 58 mil seguidores.



Por lá também ela mostra o dia a dia com os dois filhos do casal e as viagens realizada em família. Rogério voltou a ser preso, na manhã desta terça-feira (29), durante uma operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ). Ele é apontado, em novas investigações, como o mandante da morte do também contraventor Fernando de Miranda Iggnácio, ocorrida em novembro de 2020.

Entre os roteiros visitados mundo afora, três são os preferidos da rainha de bateria: Suíça, onde praticou esqui na neve; África do Sul, onde mergulhou com tubarões; e Ibiza, na Espanha; Ilha do Mediterrâneo, famosa pela fama de festeira e belíssimas praias.

Em conversa com seus quase 34 mil seguidores, a mulher do bicheiro Rogério de Andrade também compartilha seus hábitos de consumo, como o perfume favorito Soleil Blanc - Tom Ford, que custa em média R$ 3 mil o frasco de 100 ml.

Quem é Fabíola Andrade?

Fabíola Andrade tem 37 anos e é mãe de dois filhos de Rogério de Andrade. Eles estão juntos há mais de dez anos. Nas redes sociais, ela ostenta fotos de viagens pelo Brasil e pelo mundo, além de imagens numa mansão e cliques na academia. A nova rainha de bateria da Mocidade também já mostrou inúmeros cliques de carnavais na agremiação. Em 2016, ela foi musa da escola. Há ainda registros dos encontros com Anitta, rainha de bateria da Mocidade em 2015.

Com Rogério Andrade, há fotos voando de balão em Algarve, em Portugal, num hotel de luxo em Ibiza, na Espanha, e em outro em Milão, na Itália. Em imagens mais antigas, Fabíola brinca com um golfinho em Tulum, no México, e pratica mergulho com o marido em Cozumel, ilha no mesmo país.

Susto com tiro

Em 2017, Fabíola e Rogério Andrade prestaram depoimento na polícia depois de ela ter sido baleada com um tiro no braço no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, onde moravam. Rogério Andrade, na época, sofreu apenas escoriações. Agentes da 16ªDP investigaram a possibilidade de a mulher ter sido atingida em meio a um atentado — fruto da disputa por pontos para a exploração de máquinas caça-níquel —, numa tentativa de roubo, numa briga entre seguranças do contraventor ou até mesmo por um disparo acidental. Dias depois do ocorrido, o contraventor disse acreditar que teria sido vítima de um assalto.



Vale o escrito

A escola de Fabíola de Andrade para o posto de rainha de bateria da Mocidade causou burburinho nas redes sociais. Primeiro porque o contraventor é um dos personagens retratos na série "Vale o escrito - a guerra do jogo do bicho", do Globoplay. O segundo ponto foi o colar que Fabíola ostentava no dia do anúncio na verde e branca da Zona Oeste carioca: o nome de Rogério.

A Mocidade relembrou que Fabíola já tinha uma carreira na escola, tendo sido musa no carnaval em 2016.

"A 'Não existe mais quente' terá a sua frente uma Independente que já conhece bem os caminhos de Padre Miguel", diz o comunicado.

Fabíola assumiu o cargo dias depois de, numa live, a antiga rainha, Giovana Angélica, dizer que não tinha sido procurada pela Mocidade para conversar sobre o carnaval de 2024 e que, por isso, já havia assumido outros compromissos e não desfilaria mais à frente dos ritmistas.

Veja também

Saúde Quais são as sementes que aumentam a síntese de colágeno?