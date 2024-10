A- A+

RIO DE JANEIRO Saiba quem é Gilmar Eneas, que foi preso junto com Rogério Andrade Ex-PM é acusado de envolvimento no assassinato do bicheiro Fernando Iggnácio

A operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) que prendeu o bicheiro Rogério Andrade, acusado de ser o mandante da morte do bicheiro Fernando Ignácio, tinha um segundo alvo: o ex-PM Gilmar Eneas Barbosa.



Segundo o Ministério Público, Gilmar foi responsável por monitorar os passos de Fernando Ignácio até o momento em que o contraventor foi executado com tiros na cabeça, em novembro de 2020, em uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes.

Em março de 2021, o MPRJ já havia denunciado Rogério Andrade pela morte de Iggnácio. Porém, em fevereiro de 2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria de votos, trancar a ação penal contra o contraventor.



O relator do processo, o ministro Nunes Marques, aceitou o pedido da defesa, por entender que a denúncia não descreveu de que modo Rogério teria participado, na condição de mandante do crime.

Com um novo Procedimento Investigatório Criminal (PIC), o Gaeco identificou sucessivas execuções em meio à disputa entre os contraventores Ignnácio e Rogério Andrade e também a participação de Gil mar no homicídio de Fernando.

Veja também

conflito Rússia afirma ter realizado novos exercícios com forças de dissuasão nuclear