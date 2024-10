Saiba quem foi Fernando Iggnácio

A- A+

Ex-genro de Castor de Andrade, morto em 1997 em consequência de um ataque cardíaco, Fernando Iggnácio de Miranda ganhou protagonismo na contravenção ao assumir os pontos de bicho de Paulinho Andrade no fim dos anos 1990, de quem era gerente.



Filho de Castor, Paulinho foi assassinado em 1998 quando deixava uma de suas empresas na Barra da Tijuca, em um crime cujo principal suspeito era Rogério Andrade.

Durante quase 20 anos Rogério e Fernando Iggnácio disputaram negócios clandestinos como a exploração de máquinas caça níqueis e por pontos de jogo do bicho, principalmente na Zona Oeste da cidade.





Fernando Iggnácio foi morto em novembro de 2020, com vários tiros de fuzil na cabeça, no Recreio dos Bandeirantes. Ele voltava de Angra dos Reis de helicóptero e foi alvo de emboscada ém um heliponto no Recreio.

Em 2021, investigações do Ministério Público denunciaram Rogério Andrade como mandante do crime. Mas os advogados de Rogério conseguiram trancar a ação penal em um recurso ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Nunes Marques, relator do processo, entendeu que a denúncia do MP não detalhava o papel do contraventor no caso. O MP, no entanto, encontrou novos elementos, o que justificou a prisão de Rogério Andrade nesta terça-feira.

