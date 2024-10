A- A+

RIO JANEIRO Saiba quem é o bicheiro Rogério Andrade Sobrinho de Castor de Andrade, ele assumiu os pontos de jogo do bicho que eram do tio

Sobrinho do bicheiro Castor de Andrade, que morreu em 1997 vítima de um ataque cardíaco, Rogério Andrade herdou pontos de jogo do bicho do tio e hoje explora máquinas caça níqueis. bingos e cassinos na Zona Oeste do Rio e outros pontos do Estado. Ele foi preso nesta terça-feira (29) por envolvimento na morte de contraventor Fernando Iggnácio.



Rogério Andrade está envolvido em uma briga sangrenta pelo espólio de Castor em que os demais herdeiros foram assassinados.

O primeiro crime aconteceu em 1998. Rogério foi acusado de ter sido o mandante da morte de Paulo Andrade, filho de Castor. Ele chegou a ser condenado em primeira instância, mas acabou absolvido.



Em seu lugar ficou Fernando Iggnácio Miranda, genro de Castor. Iggnácio foi executado a tiros em novembro de 2020 em um heliponto do Recreio dos Bandeirantes. Esse último crime motivou o mandato de prisão contra Rogério nesta terça-feira.

Em 2010, essa disputa por territórios também provocou a morte de um dos filhos de Rogério. Diogo Andrade, de 17 anos, dirigia o carro do pai no Recreio dos Bandeirantes, quando uma bomba colocada no veículo explodiu. O contraventor estava no carro e ficou ferido.

