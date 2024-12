Vídeos mostram momento em que terremoto de magnitude 7 atinge a costa da Califórnia, nos EUA; veja

A- A+

A costa norte do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, foi atingida por um terremoto de magnitude 7 nesta quinta-feira. O evento sísmico chegou a gerar um alerta de tsunami, cancelado horas mais tarde.

O epicentro do sismo foi registrado a uma profundidade de 10 km, quase 100 km a sudoeste da cidade de Ferndale, detalhou o Serviço Geológico Nacional (USGS). Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos que mostram o momento em que o terremoto atinge a região.



Adam binadan o kadar emin ki 7 şiddetinde deprem olurken kaçmayı bile düşünmüyor. Yaşadığın coğrafya kaderindir.#deprem earthquake #earthquake Tsunami #California california #Tsunami deprem pic.twitter.com/wYqAcRsXf8 — Naz (@nazodan_paylasi) December 5, 2024



Devido às características do terremoto, em um primeiro momento foi emitido um alerta sobre “tsunamis perigosos são possíveis em costas localizadas a 300 quilômetros do terremoto”, informou o Centro de Alerta de Tsunami do Serviço Meteorológico Nacional em Honolulu. O alerta foi retirado horas depois.

O alerta de tsunami havia sido emitido de Davenport, no norte da Califórnia, até a cidade de Douglas, no sul do Oregon. Um alerta deste tipo indica possíveis cheias e correntes marítimas fortes, segundo as autoridades, que recomendam que os residentes dessas localidades se desloquem para pontos com altitudes mais elevadas e afastados da costa.

Definitely felt that #earthquake here in California. Felt like I was hammered I was swaying so bad, and it shook a bunch of the water out of our pool!#california #cali #530 #earthquakes pic.twitter.com/DuKRxTRFBF — NorthWindAerial (@NorthWindAerial) December 5, 2024

À medida que os sismólogos revisam os dados disponíveis, eles podem revisar a magnitude relatada do terremoto. Informações adicionais coletadas sobre o terremoto também podem levar os cientistas do USGS a atualizarem a escala de gravidade do tremor.

O tremor ocorreu durante o que especialistas dizem que pode ser um período de aumento da atividade sísmica no estado, após décadas de relativa calmaria. Os sismólogos há muito alertam que um "Big One" atrasado, como o que a Califórnia não experimenta desde 1906, pode acontecer a qualquer momento. Eles pediram aos moradores que se preparem o máximo possível reunindo suprimentos de emergência e praticando exercícios de "abaixe-se, cubra-se e segure-se" com seus filhos.

