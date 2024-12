A- A+

FIM DE ANO Virada Recife 2025: saiba horários e itinerários de ônibus expressos para polo de shows no Pina Expresso Réveillon terá saídas de três shoppings da cidade. Dia de Roberto Carlos contará com serviço a partir do Geraldão

Quem for aos shows do Virada Recife 2025 poderá usar os serviços do Expresso Réveillon, que funcionará durante os quatro dias do evento.



Os ônibus sairão dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna nesta quinta-feira (26), no sábado (28), no domingo (29) e na terça-feira (31).

As viagens começarão às 16h nos três primeiros dias e às 18h no quarto dia.

A pulseira que dá direito às viagens de ida para o Polo Pina e volta aos shoppings custa R$ 15 [confira as atrações musicais no fim do texto].

Os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e cada um poderá cobrar a respectiva tarifa de estacionamento [saiba mais detalhes abaixo].

As tarifas do Expresso Réveillon poderão ser pagas por Pix, cartão de crédito e cartão de débito.

No primeiro dia do Virada Recife 2025, esta quinta-feira (26), haverá ainda o serviço do expresso partindo do Geraldão, no bairro da Imbiribeira, para atender a caravanas de fãs de Roberto Carlos, a atração musical da noite.

Expresso Réveillon: saiba como usar o serviço



Shopping RioMar

26 de dezembro: primeira viagem prevista para 16h e última viagem saindo da avenida Herculano Bandeira às 2h do dia posterior

28 e 29 de dezembro: primeira viagem prevista para 16h e última viagem saindo da avenida Herculano Bandeira às 3h30 do dia posterior

31 de dezembro: primeira viagem prevista para 18h e última viagem saindo da avenida Herculano Bandeira às 6h do dia posterior

Shopping Recife

26 de dezembro: primeira viagem prevista para 16h e última viagem saindo da avenida Herculano Bandeira às 2h do dia posterior

28 e 29 de dezembro: primeira viagem prevista para 16h e última viagem saindo da avenida Herculano Bandeira às 3h30 do dia posterior

31 de dezembro: primeira viagem prevista para 18h e última viagem saindo da avenida Herculano Bandeira às 6h do dia posterior



Shopping Tacaruna

26 de dezembro: primeira viagem prevista para 16h e última viagem saindo da avenida Herculano Bandeira às 2h do dia posterior

28 e 29 de dezembro: primeira viagem prevista para 16h e última viagem saindo da avenida Herculano Bandeira às 3h30 do dia posterior

31 de dezembro: primeira viagem prevista para 18h e última viagem saindo da avenida Herculano Bandeira às 6h do dia posterior

Geraldão

O Expresso Réveillon do Geraldão funcionará apenas nesta quinta-feira (26) e atenderá caravanas de fãs de Roberto Carlos com origem de outras cidades.



Segundo a Prefeitura do Recife, o expresso estará disponível das 16h às 2h da sexta-feira (27).



Para evitar transtornos no trânsito nas proximidades do local dos shows da Virada, os ônibus de turismo que trarão as caravanas precisarão se dirigir ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, na Imbiribeira, onde ficarão estacionados. Os fãs pagarão R$ 15 pela pulseira de ida e volta e irão de ônibus expressos do Geraldão até o Pina.

O ginásio terá vagas para até 150 ônibus de caravanas, com posto da Guarda Municipal e equipe de plantão da Secretaria de Turismo e Lazer para receber as pessoas e organizar o trânsito.

Estacionamentos

Os shoppings RioMar, Recife e Tacaruna receberão os estacionamentos e serão ponto de embarque e desembarque para o público que irá acompanhar os shows no Polo Pina.

No Shopping RioMar, o traslado será feito das 16h às 2h no dia 26, das 16h às 3h30 nos dias 28 e 29, e e das 18h às 6h no dia 31.

A parada para pegar o ônibus na ida será na entrada da Diagmax e na volta vai ficar na avenida Herculano Bandeira.

A tarifa de estacionamento do RioMar Recife terá valor fixo de R$ 12,50, válido para o período de 24 horas para quem utilizar o serviço do Expresso Réveillon.



No Shopping Recife, o estacionamento funcionará nos dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro, nos seguintes horários:

26 de dezembro: 16h às 3h

28 e 29 de dezembro: 16h às 4h30

31 de dezembro: 18h às 7h

"Para quem utilizar o Expresso Réveillon, a tarifa do estacionamento será congelada em R$ 12,50. Basta o usuário apresentar a pulseira do transfer para garantir o benefício", explicou o Shopping Recife.

No mall, o ponto de embarque será na Parada 1, próximo à loja Riachuelo. O ponto de desembarque e retorno será na avenida Herculano Bandeira, no Pina, próximo à Padaria Diplomata.



A tarifa única do estacionamento no Shopping Tacaruna custa R$ 12,50. Para o Expresso Réveillon, segundo o mall, não haverá cobrança de pernoite.



"O cliente só pagará uma segunda diária de R$ 12,50 se for buscar seu veículo após as 9h do dia seguinte em que estacionou", explicou o Tacaruna.



Virada Recife 2025: atrações musicais no Pina

26 de dezembro

Roberto Carlos



28 de dezembro

Cláudia Leitte

Alceu Valença

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado



29 de dezembro

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Pablo

Guilherme Ferri

Letícia Bastos



31 de dezembro

Nattan

Alok

Almir Rouche

Juciê

Matheus Moraes

Patusco

Veja também

ESTADOS UNIDOS Musklândia? Como o dono da Starship está construindo sua própria cidade no meio do Texas