Von der Leyen, da UE, e Starmer, do Reino Unido, dizem que Israel "tem direito de autodefesa"

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmaram que Israel tem o direito de "autodefesa, diante de uma agressão inaceitável", em referência ao ataque iraniano na terça-feira, 1º de outubro.



"Um cessar-fogo imediato no Líbano e em Gaza é necessário para criar o espaço para permitir soluções política", afirmaram, ao pedir que os envolvidos sejam "comedidos" em seus ataques, para evitar o derramamento de sangue.

Em comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira, 2, os líderes concordaram em fortalecer o relacionamento e a cooperação econômica entre a União Europeia e o Reino Unido, e em seguir fornecendo suporte à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia.

Eles reiteraram que continuariam estreitando as relações para impulsionar ambas as economias, a fim de contornar "mudanças climáticas, preços de energia elevados, migração irregular e competições geopolíticas".

