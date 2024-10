Atos antissemitas no Reino Unido triplicaram no último ano

A- A+

Os atos antissemitas triplicaram no Reino Unido durante o último ano, com mais de 5.000 incidentes registrados desde o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 e a resposta israelense em Gaza, segundo o relatório de uma associação judaica publicado nesta quarta-feira (2).

A associação Community Security Trust (CST), que garante a segurança de escolas e locais de culto da comunidade judaica no Reino Unido, anunciou o número recorde de 5.583 incidentes entre 7 de outubro de 2023, data do ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense, e 30 de setembro de 2024.

"À medida que o conflito se intensifica, o ódio antissemita aumenta no Reino Unido. É o número mais alto já registrado em um período de doze meses", afirmou a CST no X. O número divulgado triplica o número do ano anterior, que se elevou a 1.830 incidentes.

Um pouco mais de 25% desses atos foram registrados no mês seguinte ao sangrento ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel, quando combatentes do Hamas mataram 1.205 pessoas em Israel, em sua maioria civis.

O número de atos de ódio contra os muçulmanos também disparou no Reino Unido desde esse ataque, destacou a organização antirracista Tell MAMA em fevereiro de 2024.

Segundo essa organização, o número de denúncias de ameaças, ataques ou discursos de ódio aumentou 335% entre o ataque do Hamas e 7 de fevereiro de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior, alcançando um número recorde de 2.000 incidentes em quatro meses.

