A- A+

TURISMO Réveillon do Complexo Porto Novo Recife promete incrementar festas de fim de ano no Centro da cidade Evento, que traz diferenciais em relação aos outros do tipo realizados no Recife, já está com 70% dos ingressos vendidos

O Complexo Porto Novo Recife, estrutura multiuso voltada ao turismo de lazer e negócios que inclui o Novotel Recife Marina, a Marina Recife e o Expo Center Recife, promete incrementar as festas de fim de ano na região central da cidade, com a pirmeira edição do Réveillon Recife Marina.

O lançamento do evento, concebido para ser um diferencial em relação as festas de final de ano já existentes na cidade, foi realizado na tarde desta terça-feira (19), no Novotel Recife Marina e aberto pelo sócio-investidor do empreendimento Romero Maranhão Filho.

Com o tema Volare (do italiano voar), a festa terá atração internacional, nacional e locais e já está com 70% dos 2,5 mil ingressos vendidos.

“Com esse evento, a gente visa a construção de uma cultura que talvez o Recife havia perdido e merece ter: que as pessoas venham à capital para curtir um réveillon confortável”, disse o gerente geral do hotel, Gustavo Alves.

Já o produtor de eventos Dadai, um dos idealizadores da festa, lembrou que o Volare é um divisor de águas nos eventos de final de ano da cidade pelos diferentes que traz.

Equipe idealizadora do evento

“Nosso réveillon começa na frente do hotel, às 22h, com o DJ Érico Júnior, com toda a parte de open bar e queima de fogos. Na sequência, às 23h, dentro do Recife Expo Center, terá um show do Maestro Spok até a virada. Após, a gente tem a atração internacional Gipsy Kings. Em seguida, valorizando a cultura local, Letícia Bastos; e fechando com a Bateria da Escola de Samba Mangueira”, revelou Dadai.

Com ingressos que variam de R$ 800 a RS 2 mil por pessoa, a festa terá duas áreas: o Espaço Mesa, com mesas de quatro lugares; e o Espaço Lounge, que não terá mesas, mas trará área de descanso. Ambos serão all inclusive.

Gastronomia

Quanto à parte gastronômica da festa, esta fica por conta do Restaurante Bargaço, que servirá seu tradicional arroz de polvo; da Trattoria Toscana, que oferecerá rigatone gratinado com filé ao creme de queijo prima dona; além de uma mesa de doces assinada por Lana Bandeira.

Um outro diferencial da festa apontado pelos organizadores é o Espaço Kids, com diversão e segurança para as crianças, permitindo aos pais ou responsáveis celebrarem sem preocupação. Tambérm haverá o serviço do Espaço SPA & Beauty, que vai oferecer massagem, retoques de maquiagem e de cabelo.

Pacote

Para quem quer viver a experiência completa, o Novotel Recife Marina está oferecendo pacotes de hospedagem de três noites de estada com uma programação exclusiva para esses hóspedes, que inclui café da manhã e ingressos para o Volare.

Os preços são a partir de R$ 9.900 (com direito à festa). “Até agora, já temos 40% do hotel vendido para a data”, lembrou Gustavo, acrescentando que há a possibilidade de se adquirir o pacote sem festa, também.

O secretário estadual de Turismo e Lazer, Paulo Nery, que esteve presente no lançamento do Volare, disse acreditar que o evento tem tudo para ser bem-sucedido.

“Saiu ontem uma pesquisa da Decolar que mostra que o principal destino, tanto para o Natal como para o réveillon no Brasil é o Recife. Pernambuco é a bola da vez, e vai ser um sucesso o réveillon de vocês”, disse o secretário.

A chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, que também participou do lançamento, disse que eventos como o Volare ajudam a colocar o Recife novamente na prateleira. “Vem oferecer um produto que só tende crescer e atrair cada vez mais turistas e ao mesmo tempo o próprio recifense. Não tenho dúvidas que veio para ficar, para crescer cada vez mais”, disse ela.

Comodidade

“Outro grande diferencial que temos é um estacionamento e nós também somos o único réveillon que você pode chegar de lancha. A marina vai estar disponível, já existem os preços pré-estabelecidos, é só fazer a reserva de vaga, se quiser”, acrescentou Dadai.

O preço do estacionamento será R$ 30. Quem optar por chegar de embarcação, poderá usar o serviço na Recife Marina, com diária de R$ 200 para lanchas de até 30 pés e R$ 120 para jet ski.

Tatiana Menezes, diretora do Recife Expo Center, local onde serão realizados os shows, onde ficará a parte gastronômica, o espaço para crianças e o spa do evento, disse que o evento nasce para comemorar o Complexo Porto Novo Recife, inaugurado há menos de seis meses.

Para assinar a decoração do Volare, os organizadores convidaram o decorador Romildo Alves. Ele promete um ambiente encantador com elementos que vão desde uma árvore da vida cibernética, passando por adereços aéreos e um painel instagramável.

Maiores informações sobre o Réveillon Recife Marina podem ser obtidas clicando aqui.

Veja também

EUA Aliada de Trump quer impedir deputada trans de usar banheiro feminino no Capitólio