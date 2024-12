Alexandre de Moraes mantém prisão dos generais Braga Netto e Mário Fernandes

A- A+

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão dos generais Braga Netto e Mário Fernandes, que foram presos no âmbito do inquérito que investiga a articulação de um plano de golpe de Estado no fim de 2022.

A defesa dos dois militares haviam pedido a soltura deles ao Supremo.



A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela não revogação da prisão e Moraes atendeu ao pedido.

Em nota, a defesa de Braga Netto classificou a decisão como "previsível", mas destacou que "não há nenhuma prova" que a fundamente.

"A decisão do Ministro de manter a custódia do General era previsível, apesar de a defesa entender que não há absolutamente nenhuma prova que justifique a sua prisão. Vamos aguardar o julgamento do agravo pela Turma", afirmou o advogado José Luis Oliveira Lima, o Juca.

Braga Netto está preso desde o dia 7 de dezembro sob suspeita de tentar atrapalhar as investigações sobre o plano golpista. No ano passado, ele teria entrado em contato com o pai do tenente-coronel Mauro Cid para saber detalhes sobre a delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro que acabou o implicando no acordo.

No pedido de liberação, a defesa do general argumentou que ele não tinha histórico de desobediência a decisões judiciais e não representava "risco à ordem pública". Braga Netto foi ministro da Defesa e da Casa Civil durante o governo Bolsonaro, e concorreu à vaga de vice-presidente na chapa do ex-mandatário, em 2022.

