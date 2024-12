A- A+

TRAMA GOLPISTA PF diz a Moraes que fugitivos do 8/1 foram da Argentina para o Peru Informação foi fornecida por autoridades do país vizinho

A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que quatro brasileiros denunciados por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro fugiram para o Peru.



As informações foram dadas por autoridades do Peru à PF por meio da Interpol (Polícia Internacional). Um deles ingressou no país por meio da Bolívia e outros três pelo Chile.

Elas fazem parte do grupo de 61 brasileiros que fugiram do Brasil para a Argentina para não responder aos processos por crimes contra o Estado Democrático de Direito.

As quatro pessoas são rés em ações penais no Supremo Tribunal Federal (STF) que estão sob relatoria do ministro da corte Alexandre de Moraes. Em outubro, o magistrado havia determinado a extradição dos brasileiros que se encontravam na Argentina.

Segundo a PF, os quatro entraram no Peru em novembro deste ano.



Segundo o ofício da PF, os quatro entraram no Peru em novembro deste ano. A partir dessa notificação, o Supremo deve determinar a extradição deles - o que fará com que o governo brasileiro inicie as conversas com o Peru para trazê-los ao Brasil.

Dos quatro fugitivos, dois deles haviam sido condenados - um a 2 anos e 5 meses por associação criminosa e por incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, e outro a 13 anos e 6 meses por golpe de Estado e associação criminosa.

Em junho deste ano, o governo argentino enviou ao Brasil uma lista com cerca de 60 nomes de pessoas procuradas pela Justiça brasileira que estavam sem seu território. A partir daí, a PF elaborou um pedido de extradição que foi deferido por Moraes.

Com o aval do Judiciário brasileiro, as tratativas estão sendo conduzidas pelos ministérios da Justiça e do Itamaraty. Ao receber os pedidos, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina deve acionar a Justiça local, que avaliará a solicitação expedida pelo Brasil. O processo de extradição não tem data para ser concluído e costuma ser demorado.

Veja também

CEARÁ Após mal-estar com PT, Cid Gomes emplaca irmã e aliado no governo do Ceará