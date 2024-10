Piloto de avião presidencial comunicou pane momentos depois da decolagem

A- A+

O áudio da comunicação entre o piloto da aeronave que levava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT) e sua comitiva do México para o Brasil mostra que, logo após a decolagem, o comandante do avião comunicou à torre de comando do Aeroporto da Cidade do México uma pane.

"Controle, Bravo-Romeo-Sierra 01 (código da aviação referente ao prefixo da aeronave, BRS01) requisita curva à direita. Pan-pan, pan-pan, pan-pan", comunicou o piloto, em inglês.

A expressão "pan-pan" é utilizada na aviação para indicar que existe alguma emergência a bordo, mas sem perigo iminente. É um chamado semelhante ao de "mayday", mas menos urgente. A expressão faz referência à palavra "pane".



Na sequência da comunicação, o piloto brasileiro comunica a rota que utilizará e a torre de comando questiona se a aeronave irá pousar novamente no aeroporto. O piloto responde, então, que naquele momento o pouso não seria possível.

Isso acontece porque o peso máximo de decolagem é diferente do peso máximo de pouso de um avião. Por isso, os pilotos precisam gastar combustível para reduzir o peso da aeronave antes do pouso — para evitar, por exemplo, problemas na pista. A aeronave decolou por volta das 17h20 no horário de Brasília.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave apresentou um problema técnico após a decolagem e que os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado foram realizados.

Segundo integrantes do Executivo, o avião teve um problema no motor que o fez perder potência. Dezesseis pessoas estavam a bordo do avião, uma versão adaptada do A-319 da Airbus. Esse modelo tem tem a tecnologia de alijamento de combustível, que permitiria um retorno mais rápido ao aeroporto. Após o pouso, o presidente embarcou em outra aeronave para retornar ao Brasil.

