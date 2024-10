A- A+

Problema técnico Motor de avião de Lula teve potência reduzida por problema técnico, dizem autoridades do governo Dezesseis pessoas estão a bordo do avião, que está dando círculos antes de pousar no México

O avião do governo que transporta o presidente Lula teve um problema que levou a uma redução na potência do motor, de acordo com integrantes do Executivo com conhecimento direto no assunto.

Sem detalhar o incidente, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que houve um problema técnico, que os procedimentos de segurança foram adotados seguindo os protocolos e os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para que a aeronave retorne ao aeroporto da capital do país.

O avião está dando voltas sobre a região da Cidade do México antes de pousar. As pessoas que estão no voo, incluindo o presidente Lula, irão trocar de aeronave e voltar ao Brasil ainda nesta terça-feira (1º)

Integrantes do governo que têm conhecimento direto no assunto afirmaram que uma possibilidade, ainda não confirmada, é a de que um pássaro teria colidido com a turbina do avião presidencial.

O problema fez o motor perder potência. O avião está voltando ao aeroporto da Cidade do México, mas está voando em círculos. Isso ocorre porque é necessário queimar combustível para reduzir o peso do avião.

Dezesseis pessoas estão a bordo do avião, uma versão adaptada do A-319 da Airbus. Esse modelo tem a tecnologia de alijamento de combustível, que permitiria um retorno mais rápido ao aeroporto.

O novo avião que irá trazer Lula já estava na Cidade do México porque é praxe em viagens presidenciais ter mais de um avião.

