A- A+

Eleições 2026 Bolsonaro contraria Valdemar sobre necessidade de atrair centro e diz que é preciso ter "identidade" Em entrevista ao Globo, presidente do PL defendeu diálogo com outros espectros políticos mas disse que seria "duro" ex-presidente aceitar

O ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou contrariedade com a fala do presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, de que é necessário atrair o centro para vencer as eleições em 2026. Ao ser questionado sobre a fala do dirigente, Bolsonaro não respondeu diretamente e citou corrupção.

—Olha, você tem que ter uma certa identidade. O que marcou a minha ida na presidência? É que a corrupção todo respeito não existiu, nós votamos ministérios técnicos— disse Bolsonaro.

Em entrevista ao Globo, Valdemar defendeu uma aproximação do bolsonarismo com o centro e até com eleitores da esquerda no Nordeste para vencer a eleição de 2026. O chefe da sigla acredita que, até lá, Jair Bolsonaro estará apto a concorrer, o que dependeria da aprovação, pelo Congresso Nacional, de uma anistia. Para Valdemar, a tarefa mais difícil será justamente convencer o ex-presidente e a ala mais extrema do seu partido, incluindo o deputado federal Nikolas Ferreira (MG), desse caminho mais moderado.

—Há lugares no Brasil, como no Maranhão, onde não há esquerda e direita. Há gente com fome. Vamos ter de trazer esse pessoal para ganhar a eleição. Trazer não é difícil. O duro é o Bolsonaro e o pessoal da extrema direita aceitar. Eles não querem— disse Valdemar.

Bolsonaro se recusa a admitir a possibilidade de que seguirá inelegível até 2026. Ele foi condenado à inelegibilidade nesta sexta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte entendeu que o ex-presidente praticou abuso de poder político e usou indevidamente meios de comunicação ao atacar, sem provas, as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores às vésperas da campanha do ano passado.

Com isso, seis meses após deixar o poder, Bolsonaro está impedido de disputar um cargo público até 2030 e se tornou o primeiro ex-presidente na História a perder os direitos políticos em um julgamento no TSE.

Para Bolsonaro, não existe a possibilidade de uma direita sem sua participação e ele evita cotar outros nomes que possam vir a concorrer por esse campo político à Presidência da República em 2026.

Veja também

anistia Bolsonaro nega que anistia será importante para apoio em sucessão do Congresso