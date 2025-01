A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que está agendada para o próximo dia 20, em Washington. Bolsonaro também pediu a devolução do passaporte, retido pela Justiça.

Na última quarta-feira, Bolsonaro afirmou que estará na posse de Donald Trump. Em postagem na rede social X, o antigo mandatário disse estar “muito honrado” em receber o convite e alegou ter pedido a liberação de seu passaporte ao Supremo – solicitação que já foi negada outras vezes pela Corte, onde Bolsonaro é investigado em diferentes frentes.

"Diante do exposto, requer-se, com o mais elevado respeito, a concessão da autorização – e a consequente entrega do Passaporte – ao Peticionário para, no período compreendido entre 17/01/2025 e 22/01/2025, realizar viagem aos Estados Unidos da América, com a finalidade de participar dos episódios acima apontados, notadamente a posse do Presidente Donald J. Trump, o qual reveste-se de singular importância histórica e diplomática, reafirmando-se sua plena disposição em colaborar com o curso regular das investigações."

"Por fim, requer-se a juntada dos documentos em anexo, inclusive o substabelecimento com reservas de poderes", diz a petição.

O ex-presidente destacou a posse de Trump como um "importante evento histórico" e demonstrou gratidão pelo convite. "Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, Donald Trump, convite para a sua posse e de seu Vice Presidente JD Vance, no próximo dia 20/JAN", escreveu Bolsonaro em sua publicação.

Além do ex-chefe do Executivo, nomes do bolsonarismo como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sinalizaram que também devem comparecer ao evento. “Agradeço a meu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald J. Trump.

Meu advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico“, escreveu o ex-presidente na postagem.

