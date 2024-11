A- A+

repercussão Bolsonaro usa fala de Janja a Musk como munição contra primeira-dama: 'Problema diplomático' Xingamento foi dito no último sábado durante painel do G20 social. Bolsonaro e núcleo próximo do ex-presidente usaram fala contra governo. Bilionário respondeu ofensa

A ofensa da primeira-dama brasileira Janja da Silva ao bilionário Elon Musk, durante o evento paralelo do G20, virou munição para parlamentares da oposição e também do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) para criticar o governo Lula. Janja disse no sábado não ter medo dono do X e empresário, e o xingou usando a expressão em inglês "fuck you", durante painel do G20 Social.

No mesmo dia, Jair Bolsonaro foi usou a rede social de Musk para criticar a fala de Janja. "Já temos mais um problema diplomático", disse o ex-presidente em publicação no X. No dia seguinte, sem citar a fala da primeira-dama, Bolsonaro resgatou a vinda do empresário dono da Starlink ao Brasil durante seu governo, citando "respeito, tecnologia e desenvolvimento".



Outros membros próximo do ex-presidente também atacaram Janja em massa. Filho '03' do ex-chefe do Executivo, o deputado Eduardo Bolsonaro postou um vídeo analisando possíveis consequências da fala do último sábado.

Após uma resposta do próprio empresário Elon Musk na rede X, afirmando que o grupo do governo Lula vai "perder a próxima eleição", o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) compartilhou o vídeo do G20 social e escreveu: "Janja da Silva, esposa de Lula, apenas disse 'vai se foder, @elonmusk' durante o painel Social do G20. Esta é a esquerda 'tolerante'."

A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) aproveitou para criticar o governo sem "um pingo de sensatez e diplomacia".

'Não tenho medo de você'

O caso ocorreu no último sábado, quando a primeira-dama discursava sobre o combate à desinformação e a necessidade de regulamentação das plataformas digitais.



"Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk", disse Janja no evento, em referência ao empresário que foi convidado na última semana por Donald Trump para assumir um cargo no governo dos Estados Unidos.

Após a declaração, a primeira-dama foi aplaudida pelas pessoas que estavam na plateia do evento.



O último embate entre Elon Musk e o Brasil aconteceu em agosto, quando por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o funcionamento da rede social X foi suspenso. A decisão foi tomada depois que a plataforma descumprir uma determinação anterior, que solicitava a indicação de um representante legal da plataforma no país.

Nos EUA, Trump anunciou que o bilionário vai trabalhar em um novo Departamento de Eficiência Governamental, para "desmantelar a burocracia governamental", impulsionar "uma reforma estrutural em larga escala" e cortar gastos. Musk liderará este departamento com o empresário da tecnologia e ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy. Ainda não está claro como será este órgão e nem sua duração.

