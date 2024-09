A- A+

7 de setembro Candidatos a prefeituras pegam carona no 7 de setembro da avenida Paulista para colar em Bolsonaro Ato contou com a presença de Pablo Marçal (PRTB), candidato em SP, de última hora

Aliados de Jair Bolsonaro que saíram candidatos a prefeituras de capitais no país compareceram à manifestação do dia 7 de setembro na avenida Paulista para fotografar ao lado do ex-presidente e pegar carona na divulgação do evento.

Além dos candidatos em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e Pablo Marçal (PRTB), estiveram presentes: André Ramagem (PL), candidato no Rio de Janeiro, Bruno Engler (PL), candidato em Belo Horizonte, Gilson Machado (PL), candidato em Recife, Capitão Alberto Neto (PL), candidato em Manaus, e Fred Rodrigues (PL), candidato em Goiânia.

Nenhum dos candidatos lidera as pesquisas de intenções de voto em suas capitais.

Nunes e Marçal empatam tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL), mas o deputado federal está numericamente em primeiro lugar, segundo último Datafolha desta semana.

Marçal chegou a São Paulo no fim da manifestação, após o ex-presidente discursar.

O candidato do PRTB não subiu no trio elétrico, andou em direção a grades que continham o público do evento, se apoiou em uma delas e cumprimentou apoiadores.

De acordo com aliados, ele voltou de El Salvador, onde estava viagem, para comparecer à Paulista.

Nenhum dos candidatos falou ao microfone. O prefeito Ricardo Nunes foi visto apenas em meio a pessoas em cima do mesmo trio elétrico de Jair Bolsonaro, mas não quis sair em uma das grades para se destacar.

Em discurso no Paulista, Bolsonaro disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, é um “ditador” que faz mais mal ao país do que o presidente Lula. Ele pediu que o Senado “bote um freio” no ministro

Veja também

São Paulo Marçal é barrado em trio de Bolsonaro; Malafaia alega que ele chegou no fim: "palhaço"