RIO DE JANEIRO Carlos Bolsonaro preside sessão de posse na Câmara Municipal do Rio e aplaude viúva de Marielle Solenidade marca início da nova legislatura, com renovação recorde de 45% na Casa Legislativa e eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026

Carlos Bolsonaro, o vereador mais votado na última eleição municipal, presidiu a sessão de posse dos vereadores na Câmara Municipal do Rio nesta quarta-feira (1º).



Durante a cerimônia, ele destacou sua experiência de 24 anos como parlamentar e desejou sorte aos colegas na nova legislatura.

“Não estou aqui pra dar nenhuma lição de moral para quem quer que seja. Queria deixar claro que ninguém aqui é inimigo, somos adversários políticos. Completo 24 anos como vereador, desde os 18 anos de idade”, afirmou antes de suspender a sessão para a eleição da mesa diretora.

A Câmara do Rio teve uma renovação recorde na última eleição, de 45%. Ao todo, 23 novos vereadores tomaram posse nesta manhã.



Entre os estreantes estão Rick Azevedo, eleito com a bandeira da escala 6 por 1, e Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, cujo caso de morte em 2021 teve grande repercussão nacional.

Um dos momentos marcantes da solenidade ocorreu quando Mônica Benício foi chamada para assinar o livro de posse e foi aplaudida até por Carlos Bolsonaro.



Apesar do gesto, os dois não mantêm diálogo no dia a dia da Câmara. Antes de formalizar sua assinatura, Mônica declarou ao microfone: "Marielle presente", em homenagem à sua companheira, Marielle Franco, assassinada em 2018. A declaração foi novamente aplaudida pelos colegas, incluindo o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após a posse, foi realizada a votação para a eleição da mesa diretora para o biênio 2025-2026.



A chapa única foi eleita, composta por Carlo Caiado (PSD) como presidente, Willian Coelho (DC) como 1º vice-presidente, Tânia Bastos (Republicanos) como 2ª vice-presidente, Rafael Aloisio Freitas (PSD) como 1º secretário, Paulo Messina (PL) como 2º secretário, Átila Nunes (PSD) como 1º suplente, e Tainá de Paula (PT) como 2ª suplente. Caiado vai permanecer no cargo por mais dois anos.

