Eleições Com possibilidade de PT estar no segundo turno, Lula marca visita à Fortaleza Líder do governo na Câmara diz que presidente entregará unidades do Minha Casa, Minha Vida na cidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá para Fortaleza no próximo dia 11 de outubro, de acordo com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

O período coincide com a campanha de segundo turno das eleições municipais. Na capital cearense, o candidato do PT, Evandro Leitão, pode enfrentar o bolsonarista André Fernandes (PL) nessa fase da disputa.

Sem fazer menção à disputa eleitoral, Guimarães disse que Lula participará de eventos ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que também tem participado da campanha de Evandro.

"O presidente Lula estará em Fortaleza ao lado do governador Elmano e do povo cearense no próximo dia 11. Ele entregará mais de 1.200 unidades do Minha Casa Minha Vida - Cidade Jardim e ao lado do ministro Camilo fará entrega de 113 ônibus escolares. Seja bem-vindo, presidente", disse Guimarães em mensagem divulgada nas redes sociais.

Em meio a um cenário de dificuldades de candidatos do PT e da esquerda em geral, Lula não tem participado dos atos de campanhas aliados no primeiro turno.

Lula esteve ao lado de Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo, em alguns atos de campanha, mas na reta final da disputa também ficou ausente na cidade.

O presidente da República chegou a ir para Fortaleza para a convenção que confirmou Evandro como candidato do PT, mas depois não visitou a cidade novamente.

O representante do partido de Lula na capital cearense teve que ir para Brasília há duas semanas para poder ter material de campanha com o presidente.

Pesquisa Quaest divulgada na semana passada aponta André com 25% das intenções de voto, Evandro com 23%, o prefeito José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil) com 18% cada.

No levantamento da última pesquisa Datafolha o cenário é similar, com o candidato do PL pontuando 27%, o petista com 25%, Wagner com 17% e Sarto com 15%.

