A- A+

ELEIÇÕES 2024 Como votar nas eleições 2024? Pratique no simulador de urna eletrônica do TSE Saiba como votar no próximo domingo (6), através de uma simulação que usa candidatos fictícios

Quer saber como votar para as eleições 2024 na urna eletrônica? Saiba que é possível.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou em seu site um Simulador de Votação, para que os eleitores possam praticar o voto na urna eletrônica antes do primeiro turno das eleições municipais, que ocorrerá no próximo domingo, dia 6.

Como votar usando simulador:

- Na ferramenta disponibilizada pelo TSE, há uma urna virtual, na qual o eleitor escolhe os candidatos na mesma ordem em que ocorrerá a votação no domingo: primeiro o vereador, e depois o prefeito. Também já é possível simular o segundo turno, com a escolha apenas do prefeito.

- Para fazer a simulação, o TSE criou partidos e candidatos fictícios. Os partidos, por exemplo, são dos Esportes, Ritmos Musicais, Profissões, Festas Populares e Folclore. Cada um tem um grupo de candidatos, como Beisebol, Rock e Páscoa, com seus respectivos números.

- A ferramenta também possibilita simular as eleições gerais, quando são eleitos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e o presidente. O próximo pleito nacional ocorrerá em 2026.

Veja também

CAMPANHA Genro de Lula continua com campanha em cidade do SE, mesmo com candidatura barrada