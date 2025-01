A- A+

BRASIL De tela de R$ 8 milhões a escultura em bronze: conheça as 20 obras de arte restauradas entregues As peças recuperadas incluem ainda o relógio raro trazido pela Corte portuguesa ao Brasil em 1808

O evento que marca os dois anos dos ataques de 8 de janeiro contará com a exposição de 20 obras restauradas após serem vandalizadas pelos invasores das sedes dos Três Poderes. Os artefatos foram recuperados por iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), do Rio Grande do Sul. As peças recuperadas incluem ainda o relógio raro trazido pela Corte portuguesa ao Brasil em 1808 todas serão exibidas em uma cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira.

A solenidade contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de ministros do governo e de outras autoridades. Conforme mostrou o colunista Lauro Jardim, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foram convidados, mas não devem comparecer.





Além do relógio, restaurado na Suíça, há expectativa pela exibição da tela "As mulatas", de Di Cavalcanti, avaliada em R$ 8 milhões; da escultura em bronze "O flautista", de Bruno Giorgi; e da escultura de madeira "Galhos e sombras", de Frans Krajcberg.





Veja a lista de obras restauradas pela parceria entre o Iphan e a UFPel:

Tela de Emiliano Di Cavalcanti (artista brasileiro);

O Flautista de Bruno Giorgi (artista brasileiro);

Idria (Majolica Italiana);

Galhos e Sombras de Frans Krajcberg (artista polonês naturalizado brasileiro);

Retrato do Duque de Caxias de Oswaldo Teixeira (artista brasileiro);

Rosas e Brancos Suspensos de J. Paulo (José Paulo Moreira da Fonseca) (artista brasileiro);

Casarios de Dario Mecatti (artista ítalo-brasileiro);

Obra de Dario Mecatti (artista ítalo-brasileiro);

Cena de Café de Clóvis Graciano (artista brasileiro);

Tela de Armando Viana (artista brasileiro);

Matriz e grade no 1º plano de Ivan Marquetti (artista brasileiro);

Pintura de Glênio Bianchetti (artista brasileiro);

Pintura de Glênio Bianchetti (artista brasileiro);

Pintura de Glênio Bianchetti (artista brasileiro);

Pintura de Glênio Bianchetti (artista brasileiro);

Pintura de Glênio Bianchetti (artista brasileiro);

Vênus Apocalíptica Fragmentando-se de Marta Minujín (artista argentina);

Cotstwold Town de John Piper (artista inglês);

Tela de Grauben do Monte Lima (artista brasileira)

Pássaro de Martin Bradley (artista inglês).

Veja também

BRASIL Barroso, Fachin e Rosa dizem que "agenda autoritária" foi derrotada no 8/1